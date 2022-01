John Cena ha rivelato di essere stato rifiutato per molti film di supereroi prima di avere avuto l’opportunità di stupire il pubblico con il personaggio di “Peacemaker” in The Suicide Squad.

Durante la sua conversazione sul podcast Happy, Sad, Confused, il wrestler ha detto:

“Non posso dirti per quanti ruoli da supereroe sono stato rifiutato. Shazam è sicuramente uno. Ho fatto un piccolo tentativo per entrare nell’universo di Deadpool, rifiutato anche lì.”

“Ho provato ad entrare in altri film dell’universo Marvel, rifiutato sempre. Ma sai, continuo a provare”, ha aggiunto.

L’attore 44enne ha anche riflettuto sul non essere in grado di interpretare un ruolo in Shazam!, poi interpretato da Zachary Levi.