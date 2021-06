La traccia apparirà nel prossimo album del cantante-chitarrista dal titolo “Sob Rock.”

John Mayer ha pubblicato la sua nuova canzone “Last Train Home“. La traccia apparirà nel suo ottavo album in studio, Sob Rock, in uscita il 16 luglio.

La canzone, come la nostalgica copertina dell’album, ha un’atmosfera anni Ottanta, così come il video di accompagnamento. La clip diretta da Cameron Duddy e Harper Smith trova Mayer e la sua band che registrano la loro esibizione dal vivo. Il filmato in formato granuloso si integra benissimo col ritmo della traccia. Sia costumi che acconciature riflettono ottimamente gli anni ’80. Nel video è presente anche un cameo di Maren Morris.

“Se vuoi conoscermi, allora devi conoscermi fino in fondo. E se mi farai del male, allora devi tenermi vicino a te”, canta. “Non importa come lo fai, le cose vanno male. Ho messo il mio cuore dove non gli appartiene. Quindi se vieni con me, fammelo sapere. Forse sei l’ultimo treno. Forse sei l’ultimo verso casa.”

Sob Rock è il primo album in studio di Mayer da The Search for Everything del 2017. Dal 2015 è membro del supergruppo Dead Dead & Company. La band si imbarcherà in un tour nordamericano che inizierà il 16 agosto a Raleigh, nella Carolina del Nord, al Coastal Credit Union Music Park.

Qui sotto trovi la traduzione del testo di Last Train Home in italiano e il significato della traccia.

Il significato di Last Train Home di John Mayer

Il singolo soft-rock, “Last Train Home” con Maren Morris, emana vibrazioni ovunque. Mayer è persino arrivato al punto di far apparire nella canzone il percussionista dei Toto, Lenny Castro, e il loro ex membro in tournée, Greg Phillinganes. Mayer ha affermato che l’intero album è stato “creato per portare conforto al pubblico”, secondo Vulture, a causa dei suoi temi anni ’80. Non solo la musica sembra presa da un film di John Hughes, ma la copertina dell’album è molto “Miami Vice” e il video musicale di “Last Train Home” vede Mayer e Morris con indosso giacche di pelle ispirate agli anni ’80. Nel complesso, Mayer, ha davvero azzeccato il tema nostalgico.

John Mayer in un poster dell’album Sob Rock.

“Last Train Home” parla di condividere situazioni intime con qualcuno che ami. Ad esempio, nel testo, la frase: “Se vuoi conoscermi, allora devi conoscermi fino in fondo” mostra che Mayer vuole che la sua amata sappia tutto di lui.

La traduzione del testo di Last Train Home di John Mayer

E se vuoi farmi girare

Allora devi farmi girare tutta la notte

E se vuoi usarmi

Allora devi usarmi finché non sarò andato via

Non sono un angelo caduto dal cielo, sono solo rimasto indietro

Sono sfortunato e sono fuori tempo

Se non vuoi amarmi, lasciami andare

Sto correndo per l’ultimo treno

Sto correndo per l’ultimo treno verso casa

Se vuoi conoscermi

Allora devi conoscermi fino alla fine

(Da-da-da, da-da-da

Da-da-da, da-da-da)

E se mi farai del male

Allora devi mantenermi accanto a te

(Da-da-da, da-da-da

Da-da-da, da-da-da)

Non importa come, le cose vanno male

Ho messo il mio cuore dove non gli appartiene

Quindi se vieni con me, fammelo sapere

Forse sei l’ultimo treno

Forse sei l’ultimo treno verso casa

Sono sull’ultimo treno in corsa

Sono sull’ultimo treno in corsa

E mi arrendo, e mi arrendo

Sono sull’ultimo treno in corsa

Sono sull’ultimo treno in corsa

E mi arrendo, e mi arrendo

Sono sull’ultimo treno in corsa

Sono sull’ultimo treno in corsa

E mi arrendo, e mi arrendo

Sono sull’ultimo treno in corsa

Sono sull’ultimo treno in corsa

E mi arrendo, e mi arrendo

O si

Oh-uh-uh-uh-uh