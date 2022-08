È una notizia di soli pochi giorni fa il fatto che Joker 2 si farà. Una notizia attesa con ansia dai fan che non vedevano l’ora di ricevere la conferma dell’arrivo del sequel del film uscito nel 2019 e che vedeva Joacquin Phoenix come protagonista.

La pellicola di Todd Philipps arriverà nei cinema di tutto il mondo solo il 4 ottobre 2024. Quindi sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo, ma questo non ci impedisce di iniziare a parlarne e vedere le prime indiscrezioni. Come ad esempio una new entry nel cast e si tratta di un nome importante, ovvero quello di Lady Gaga. Ma ora arrivano nuovi rumors che si chiedono se Joker 2 arriverà sotto forma di musical. Rumors confermati da Zazie Beetz, attrice che ha vestito i panni di Sophie Dumond in Joker, durante la promozione stampa di Bullet Train dove si è espressa aprendo le porte alla possibilità di un musical:

“Credo che sia perfettamente sensato. Francamente non mi ha neanche sorpreso più di tanto perché Todd Philipps ha sempre avuto un approccio creativo al personaggio. Amo i musical e secondo me si tratta di contesti narrativi in cui i personaggi provano emozioni così forti che possono essere espresse solamente cantando e danzando, a prescindere che si tratti di dolore o gioia. E mi ci vedo anche io perché cantare e danzare è molto catartico per me. Mi è capitato di attraversare un periodo molto difficile in un momento della mia vita e ho iniziato a piangere e danzare da sola. Un’espressione che rifletteva la situazione emotiva in cui mi trovavo. Per questo non ho fatica a immaginare Arthur, che ha queste emozioni così profonde, che canta e balla raccontando queste emozioni. È il Joker e ha senso che lo faccia”.

Zazie Beetz in Joker

Sarà necessario aspettare dicembre per vedere se questi rumors saranno confermati o meno. A dicembre, infatti, inizieranno le lavorazioni di Joker 2 che, a quanto pare, dovrebbe svolgersi presso il manicomio criminale di Arkham e che avrà come titolo ufficiale Joker: Folie à deux. Inutile dirlo, c’è grande attesa per scoprire tutto quello che succederà e le sorprese che il sequel porterà con sè, ha tutte le carte in regola per essere l’ennesimo successo. Inoltre, Zazie Beetz ha parlato anche del suo personaggio ed ha spiegato come mai è ancora in vita, queste le sue parole:

“Nella mia mente lei è viva perché non ha mai fatto attivamente del male ad Arthur. Le sue vittime nel film erano generalmente persone che lo ferivano apertamente. Anche nell’orrore della realizzazione del proprio stato d’animo, riconosce che lei è più una specie di spettatore alla sua situazione più che un attore. Quindi, per me, aveva senso che lei non fosse stata danneggiata da lui perché il suo danno era intenzionale nei confronti di alcune persone e poi della società in generale, da cui si sentiva offeso. Quindi, nella mia mente, ne esce illesa, almeno fisicamente”.

E tu sei un fan di Joker? Cosa ti aspetti dal sequel del film uscito nel 2019? Ti aspettiamo nei commenti!