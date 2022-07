Jonathan Bailey è un attore del Regno Unito classe 1988. Forse un nome non troppo conosciuto fino allo scorso anno quando è diventato un volto noto a livello internazionale dopo aver vestito i panni del visconte Anthony in Bridgerton.

Nel primo capitolo il visconte Anthony aveva un ruolo marginale poiché fratello della protagonista Daphne, mentre il secondo capitolo vedeva lui stesso come protagonista alla ricerca della donna della sua vita. Bailey è riuscito nella difficile e quasi impossibile impresa di far amare il secondo capitolo di Bridgerton (che ha visto l’assenza del duca di Hastings) grazie al suo rapporto con Kate. Come sappiamo, la serie tv si basa su una saga di romanzi ed ogni romanzo vede un nuovo protagonista. Così la terza stagione dovrà dire addio alla storia d’amore tra Anthony e Kate, ma vedrà come protagonisti Colin e Penelope. Ma per quanto riguarda Anthony? La paura del pubblico è che il bel visconte non prenderà parte al nuovo lavoro a maggior ragione ora che si è saputo che sarà nel cast di una nuova mini serie. Ma procediamo con calma e soprattutto chiariamo che Jonathan Bailey sarà parte della terza stagione di Bridgerton anche se in un ruolo secondario.

Anthony Bridgerton sul set

Per questo motivo la sua vita professionale deve proseguire poiché non vuole rimanere legato al suo personaggio e basta. L’attore rivelazione, infatti, prenderà parte alla miniserie d’ambientazione storica di Showtime dal titolo Fellow Travelers che sarà l’adattamento del romanzo di Thomas Mallon. Si tratta di una storia d’amore che, al tempo stesso, si configura anche come un thriller politico che vede protagonisti due uomini molto diversi tra di loro che si incontrano e si innamorano a Washington durante i difficili anni ’50, ovvero durante il periodo del Maccartismo (che prende il nome dal senatore Joseph McCarthy). In Fellow Travelers, Jonathan Bailey interpreterà Tim Laughlin, un giovane idealista che si è laureato alla Fordham University e che è molto serio per quanto riguarda le sue convinzioni politiche e religione fino al suo incontro con Hawkins Fuller (l’attore Matt Bomer), un carismatico assistente politico che non vuole coinvolgimenti emotivi fino al suo incontro con Tim. Tra i due nasce un forte amore proprio nel momento in cui Joseph McCarthy e Roy Cohn (il suo consigliere) dichiarano guerra a quelli che per loro sono “sovversivi deviati sessuali”. La miniserie Fellow Travelers ha tutti i presupposti per essere un successo, sarà composta da otto episodi e le riprese inizieranno nelle prossime settimane in Canada, più precisamente nella città di Toronto.

E tu sei incuriosito da questo nuovo lavoro di Joseph Bailey? Seguirai Fellow Travelers? Ti aspettiamo nei commenti!