A oltre due anni dall’uscita dei suoi ultimi inediti, Jovanotti torna con un nuovo singolo dal titolo Il Boom, una canzone che è una vera esplosione di suoni, musica e colori. Non manca un testo, come sempre per Lorenzo Cherubini, ricco di citazioni, di parole che corrono una dietro l’altra come in un vortice.

Il sound un po’ orientaleggiante rende ancora più dinamico e colorato Il Boom, che sembra quasi trasportarci verso un viaggio pieno di odori e sapori, emozioni intorno al mondo. Una canzone che merita davvero molto, e che apre le porte a quello che sarà il prossimo album di Jovanotti.

Come ha raccontato lo stesso Jovanotti sui social, Il Boom è una canzone nata non per essere il primo singolo, ma che alla fine lo è diventato per la forte carica che sprigiona nota dopo nota e per il fatto che il testo è un vero eclettico spaccato del nostro presente.

Il significato del testo de Il Boom di Jovanotti

Jovanotti l’ha descritto come un testo, e un brano, futurista, dinamico, pieno di suggestioni, ed è proprio così Il Boom, una canzone che descrive il mondo visto “da una stanza”, da “una stiva” che non offre la stessa prospettiva. Un mondo visto e vissuto su Zoom, ma che, in fin dei conti è meglio viverlo davvero, da vivo.

Come recita infatti il testo:

Ma è meglio dal vero, giuro

Calore, profumo, chiaro, scuro

Toccarsi la pеlle, arrivare alle stеlle

Cadere, rialzarsi, sentirsi ribelle dal testo de Il Boom di Jovanotti

Una scarica di vita, insomma, che arriva insieme all’annuncio del ritorno del Jova Beach Party per l’estate 2022, dove già possiamo immaginare l’effetto che farà questa canzone eseguita dal vivo.

Una bella ripartenza per Jovanotti, non credi? Lascia un commento per dire la tua su Il Boom.