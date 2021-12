Il nuovo singolo di Jovanotti, completamente fuori stagione, è La Primavera, pubblicato a sorpresa soltanto pochi giorni fa, e già in rotazione su tutte le emittenti radiofoniche.

La Primavera è un nuovo brano uscito per il Disco del Sole, una nuova idea di album, che dallo stesso Jovanotti viene descritto come un oggetto volante non identificato che fa uscire fuori i brani quando sono pronti, senza uno schema preciso. Ed è così che arriva La Primavera, un brano elettronico ma leggero, in perfetto stile Jovanotti.

Ma vediamo più nel dettaglio il significato del testo della canzone.

Il significato del testo de La Primavera e il video ufficiale

La Primavera esce in pieno inverno e lo fa come una dichiarazione d’intenti. Così Jovanotti descrive la sua canzone, che pur sembrando fuori periodo, lo fa per fare una promessa, per vedere nel cuore dell’inverno, un accenno della primavera, della nascita, dell’inizio…

E in effetti, a pensarci bene, anche a Natale c’è una nascita, una nascita che, per la religione cristiana è prima di tutto metafora della speranza donata all’uomo, la salvezza.

E così anche nel video ufficiale del singolo, diretto da Tommaso Ottomano, una donna partorisce, in un’ambientazione onirica, folle, meravigliosa. In un turbinio di colori che ci trasporta in un posto lontano dal reale, ma che ci parla della realtà diversa e multicolore che abbiamo intorno.

La primavera è una stagione, ma anche un sentimento, è un rifiorire della natura e anche della natura che è dentro di noi. Ed è così bella, spensierata, allegra e gioiosa forse anche perché prima…. c’è l’inverno.

Una canzone bellissima con un profondo significato, e un video ufficiale che non è da meno, presentandosi come un vero e proprio cortometraggio.

E tu cosa ne pensi? Ti piace La Primavera di Jovanotti? Lascia un commento per dire la tua.