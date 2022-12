Lorenzo Cherubini, da tutti noi conosciuto semplicemente come Jovanotti, è un cantautore di Roma classe 1966. Senza ombra di dubbio si tratta di uno dei cantanti più amati nel nostro paese, ma anche all’estero grazie ai suoi brani in grado di emozionare, ma anche di far riflettere.

Voce di brani di successo che nonostante il tempo che passa sono sempre attuali come Ciao Mamma, Muoviti Muoviti, Ragazzo Fortunato, Penso Positivo, Serenata Rap, Piove, L’Ombelico del Mondo, Per Te, Mi fido di te, Baciami ancora, Tutto l’amore che ho, L’estate addosso fino ai più recenti I Love You Baby e Se lo senti lo sai per citarne alcuni. Ed oggi Jovanotti torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 9 dicembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Ricordati di vivere (Il primo battito) che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming e che coincide con l’uscita del suo nuovo album Il disco del sole che sarà disponibile a partire da oggi e che raccoglie le sue canzoni che, fino ad oggi, erano disponibili solo in digitale e due inediti, appunto Ricordati di vivere (Il primo battito) e Mariacallas.

Il cantante Jovanotti

Il significato di Ricordati di vivere (Il primo battito)

Ricordati di vivere (Il primo battito), il nuovo singolo di Jovanotti, rende chiaro il suo messaggio già dal titolo della canzone. Infatti, ci vuole invitare a vivere a pieno la vita, ogni momento, senza rimandare per paura o per mancanza di tempo. È importante vivere connessi con il proprio respiro in modo da evitare di affannarsi e di trovare anche il coraggio di fare cose mai fatte prima, ovvero di riuscire a salpare nel mare aperto. C’è solo un limite alle cose che si vogliono fare ed è l’orizzonte, per il resto niente e nessuno potrà impedirti di vivere a pieno la tua esistenza e di osare, sempre senza paura perché canta: “Se anche ti restasse solo un attimo ricordati di vivere..se nelle tasche avessi solo polvere ricordati di vivere..se dentro al cuore avessi solo un battito ricordati di vivere”.

