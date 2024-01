Se vi dico la parola “Jubel“, che cosa vi viene in mente? Vero vero vero, porta questo nome una bella canzone firmata Klingande, tuttavia in questo momento non mi sto riferendo ad essa, bensì all’omonimo duo musicale di genere pop e origini svedesi formato da Sebastian Atas e Victor Sjostrom.

Tra i singoli da loro prodotti, nominiamo ad esempio Illusion (2017), “Dancing in the moonlight” (2018), “On the beach” (2019), “So sick” (2022) e “Triple A” (2023), ma la loro prolificità artistica non si è affatto conclusa l’anno scorso.

Proprio quest’oggi, venerdì 19 gennaio 2023, è infatti stato rilasciato il nuovo singolo dei Jubël, che vede anche la collaborazione della giovane cantautrice Kiddo, nome d’arte di Emma Bertilsson.

Si intitola “Lie to me“, e qui di seguito andremo ad analizzarne insieme il significato del testo.

Significato di “Lie to me”

Il brano ha per protagonista un amore assolutizzante del quale non si può – o meglio, non si vuole – fare a meno. Nonostante si abbia la piena consapevolezza del fatto che la relazione non è basata sulla sincerità, ci si preferisce comunque nascondere dietro una bugia per non rinunciare per sempre al partner, desiderando al contempo che quest’ultimo non provochi sofferenza con le sue azioni.

“Mentimi e rendi le cose migliori, dimmi che staremo insieme per sempre, menti, menti, menti“: questa è la frase ripetuta più volte nel corso del testo, e che più di tutte è esplicativa.