Due delle star più celebri e amate di Hollywood, Julia Roberts e George Clooney, torneranno a lavorare insieme nella commedia Ticket To Paradise, le cui riprese inizieranno nel corso del 2021 e per cui si è già fissata una data di uscita, ovvero il 30 settembre 2022.

Julia Roberts e George Clooney – già colleghi in Ocean’s Eleven e Monster, oltre che amici di lunga data – si riuniranno per girare insieme la commedia sentimentale Ticket To Paradise. Nel film interpreteranno una coppia divorziata che si ritrova unita nella missione di impedire alla figlia si sposarsi, per evitarle di commettere il loro stesso errore. Ma durante il loro percorso, scopriranno qualcosa sulle seconde possibilità. La pellicola sarà girata dal regista Ol Parker – presumibilmente verso la fine dell’anno – in Australia.

Entrambi gli attori stanno vivendo un periodo particolarmente intenso dal punto di vista degli impegni professionali, con Clooney reduce dal film Netflix The Midnight Sky, che ha diretto e interpretato; mentre la Roberts è attesa con Gaslit, la serie sul Watergate in cui recita accanto a Sean Penn.

Il regista Ol Parker, che è anche autore della sceneggiatura insieme a Daniel Pipsky, ha già firmato diverse sceneggiature di successo, tra cui Mamma Mia! Ci risiamo e Marigold Hotel.

Insieme a Julia Roberts e George Clooney ci sarà anche la giovane attrice Billie Lourd, figlia di Carrie Fisher, già vista a sua volta nella saga Star Wars.

Quindi, save the date: sperando che la pandemia non ci metta di nuovo lo zampino, il 30 settembre potremo rivedere George Clooney e Julia Roberts insieme in Ticket to Paradise.

