Antonio Signore, pseudonimo di Junior Cally, è un rapper di Genzano di Roma classe 1991 che, con il passare del tempo, sta diventando sempre più un caposaldo della musica italiana, molto amato dai più giovani e non solo. È sufficiente pensare che ha rivelato la sua identità solo nel settembre 2019: infatti, prima, portava sempre una maschera antigas sul volto fino alla rivelazione ufficiale nel videoclip del suo singolo Tutti con me. Da quel momento la sua è stata una carriera in ascesa, ma non sempre priva di difficoltà.

Il nuovo album di Junior Cally non esce: le sue parole

Il pubblico di Junior Cally era entusiasta in quanto il suo nuovo album Un Passo Prima era atteso per il 10 settembre. A distanza di due anni da Ricercato, il suo ultimo album in studio, era in arrivo un altro lavoro del rapper che era stato anticipato dal singolo Come Monet. Tuttavia, non vi sono notizie positive per il suoi fan. Lo stesso rapper, sui suoi profili social, ha dovuto rivelare che l’album non uscirà a breve e che gli sembra di abbandonare la sua sposa all’altare, ma visto il periodo per lui è necessario dare la priorità alla sua salute. Questo il suo lungo messaggio:

“So che sarà difficile da capire, ma proprio non ci riesco a fingere né con voi e né con la musica. Ho lottato e sto lottando così tanto per me stesso, per stare bene, che non voglio e non posso rovinare tutto ora. Sto provando a non autosabotarmi come al solito. Senza troppi giri di parole: questo disco non uscirà. Non so se è mai successo che un disco già pronto, già stampato e con le copie già autografate poi non esca. Mi pare un po’ di mollare la mia sposa sull’altare, ma non posso fare altrimenti. La mia priorità, ora, è stare bene e spero che possiate capirmi. Questo disco l’ho scritto prima di intraprendere il percorso di rehab che mi ha cambiato profondamente. Questo disco aveva due facce: il buio e la luce. Ma la meditazione mi ha stravolto la vita, mi ha attraversato completamente. È stato un viaggio incredibile che mi ha reso un altro, un viaggio incredibile dentro me stesso. O forse mi ha “solo” fatto scoprire il mio vero io, senza maschere. E ora questo album non mi rappresenta più. Durante l’ultimo mese passato in isolamento ho scritto un diario di oltre 200 pagine e voglio che anche questa parte entri a far parte del disco più importante della mia vita. Voglio raccontarvi tutto. Voglio raccontarvi di quanto è stato bello toccare il fondo prima di risalire. Viviamo sempre a mille all’ora, tutti. E tutti hanno sempre fretta di uscire con un nuovo post o un nuovo progetto per paura di essere dimenticati, per paura di sprofondare nel vuoto. Io questa paura non la vivo più. La musica vincerà sempre, sopra ogni logica di mercato, e io voglio darvi il massimo senza paura. Il buio fa paura, ma io vengo proprio da lì e finalmente non mi fa più paura»”.

Un messaggio che ha ottenuto molti complimenti per la sincerità ed il suo non aver paura di fare ciò che si sente. Tutti sono convinti che nel momento in cui deciderà di tornare sulla scena musicale lo farà per dare il massimo.

Il rapper Junior Cally

Come sta Junior Cally?

Il 15 luglio, Junior Cally ha aperto il suo cuore ad i suoi fan ed ha voluto essere completamente sincero con il suo pubblico. Il rapper ha affermato che i due ultimi anni non sono stati facili per lui così come non lo sono stati per nessuno, ma lui ne ha risentito molto anche dal punto di vista della salute mentale. È sufficiente pensare alle polemiche che sono sorte in seguito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Due anni, poi, in cui si è aggravato il suo DOC, ovvero il disturbo ossessivo compulsivo, legato al suo essere un alcolista. Junior Cally trovava sempre rifugio nel bicchiere che considerava il suo migliore amico poiché lo rendeva libero e gli dava la forza per andare avanti. Per questo motivo, grazie anche ad un aiuto psicologico, ha deciso di fare un percorso contro la dipendenza in un rehab dove è stato lontano dai suoi affetti, lontano dal cellulare, ma soprattutto lontano dall’alcool per poter tornare con una versione migliore di se stesso.

