Proprio qualche mese fa è arrivata una notizia che tutti i fan del Jurassic World aspettavano con ansia: un nuovo film, infatti, è in fase di sviluppo.

Jurassic World 4 ha tutte le carte in regola per essere l’ennesimo successo a livello mondiale. A scrivere il film, anche questa volta, ci penserà Koepp, mentre nel team di produzione troviamo personaggi dal calibro di Frank Marshall e di Steven Spielberg. Il regista del nuovo progetto, invece, non è ancora stato ufficializzato, ma stando a quanto rivela Deadline (che difficilmente sbaglia) pare che sarà David Leitch che ha già collaborato con la Universal Pictures ed è a capo di successi come Atomic Blonde e Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Una cosa, però, è certa.

Jurassic World 4 non vedrà più nel cast attori come Chris Pratt, Jeff Goldblum, Laura Dern, Bryce Dallas Howard e Sam Neill. Il nuovo film, infatti, si baserà su una nuova era giurassica e non vedrà protagonisti gli attori che hanno preso parte alle saghe del passato. Jurassic World 4, a discapito di quanto si possa pensare, ha già una data di uscita. Sarà necessario avere ancora un po’ di pazienza, come è giusto che sia, perché i lavori non sono ancora iniziati, ma arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 4 luglio 2025. Per il momento sappiamo che nel cast ci saranno Scarlett Johansson e Jonathan Bailey, ma il cast è in fase di definizione proprio in questi giorni ed ora arriva una new entry degna di nota.

L’attore Rupert Friend

A darne la notizia è il The Hollywood Reporter che ci rivela come anche Rupert Friend sia pronto per entrare nel cast di Jurassic World 4. L’attore del Regno Unito, che abbiamo conosciuto in film come Orgoglio e Pregiudizio, The Libertine, Decameron Pie per citarne alcuni, non sappiamo ancora che ruolo avrà. Le riprese sono sempre più vicine in quanto inizieranno a metà giugno. Per un nuovo nome importante che entra nel cast ce n’è anche uno altrettanto importante che, però, ha rifiutato il ruolo da protagonista nel reboot. Si tratta di Glen Powell, attore che è sempre più sulla cresta dell’onda, soprattutto nell’ultimo periodo dove vanta un’agenda ricca di impegni ed è sempre più richiesto. Ma nonostante Jurassic Park sia uno dei suoi film preferiti, ha dovuto rinunciare al ruolo dopo aver letto la sceneggiatura. Ed ha spiegato il motivo a The Hollywood Reporter:

“È una delle cose che ho voluto fare per tutta la mia vita. Non farò quel film perché ho letto la sceneggiatura e ho pensato subito che la mia presenza in questo film non aiuta. E la sceneggiatura è fantastica. Il film sarà una bomba. Non è questo il punto. Si tratta di scegliere tra rendere felice il pubblico e rendere felice te stesso”.

Inutile dirlo, ora c’è molta curiosità ed il pubblico non vede l’ora di conoscere questa sceneggiatura fantastica. I dettagli sulla trama, però, per il momento sono ancora off limits e davvero in pochi li conoscono.

E tu sei un fan di Jurassic World? Sei felice delle new entry che sono arrivate nel cast? Ti aspettiamo nei commenti!