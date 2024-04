Jonathan Bailey è un attore del Regno Unito classe 1988. E’ diventato un volto noto a livello mondiale nel 2011 quando ha vestito i panni di Leonardo Da Vinci nella famosa serie Leonardo per la BBC.

Tuttavia, la sua popolarità è cresciuta ancora di più dopo aver interpretato il giovane Anthony Bridgerton nella serie tv Bridgerton, uno dei titoli più amati di Netflix. Nel 2023, invece, interpreta Tim Laughlin in Compagni di viaggio e grazie alla sua interpretazione si aggiudica il Satellite Award ed il Critics’ Choice Awards come migliore attore non protagonista in una miniserie tv. Una carriera sempre più in ascesa che, in breve tempo, ha portato Bailey ad essere uno degli attori più amati a livello internazionale grazie al suo talento, ma anche grazie al suo carattere.

Ed ora per Jonathan Bailey potrebbe esserci un nuovo lavoro in arrivo. Pare, infatti, che l’attore inglese sia in trattative per diventare il protagonista di Jurassic World 4. Jurassic World 4 ha tutte le carte in regola per essere l’ennesimo successo a livello mondiale. A scrivere il film, anche questa volta, ci penserà Koepp, mentre nel team di produzione troviamo personaggi dal calibro di Frank Marshall e di Steven Spielberg. Una cosa, però, è certa.

L’attore Jonathan Bailey

Jurassic World 4 non vedrà più nel cast attori come Chris Pratt, Jeff Goldblum, Laura Dern, Bryce Dallas Howard e Sam Neill. Il nuovo film, infatti, si baserà su una nuova era giurassica e non vedrà protagonisti gli attori che hanno preso parte alle saghe del passato. A dir la verità manca ancora un po’ di tempo in quanto il film è atteso nelle sale cinematografiche di tutto il mondo per il 4 luglio 2025. Nel frattempo, però, iniziano ad arrivare le prime news che lo riguardano. Ad esempio, sappiamo che il titolo scelto per il film sarà Jurassic City e che le riprese vedranno come location gli Sky Stydios Elstree del Regno Unito. Ma le novità non finiscono qui.

E se solo pochi giorni fa si parlava dell’arrivo di Scarlett Johansson nel nuovo film in arrivo, oggi è la volta di Jonathan Bailey. L’attore è in trattative, così come lo è Colman Domingo, per entrare a far parte di questa grande famiglia. Al momento non ci è dato conoscere ulteriori dettagli, ma se la notizia dovesse diventare realtà, le fan di Bailey non vedono l’ora di poter vedere il loro attore preferito prendere parte a questo grande ed ambizioso progetto.

E tu cosa ne pensi? Ti piacerebbe se Jonathan Bailey prendesse parte a Jurassic World 4? Ti aspettiamo nei commenti!