Solo una settimana fa è arrivata una notizia che tutti i fan del Jurassic World aspettavano con ansia: un nuovo film, infatti, pare essere in fase di sviluppo.

Jurassic World 4 ha tutte le carte in regola per essere l’ennesimo successo a livello mondiale. A scrivere il film, anche questa volta, ci penserà Koepp, mentre nel team di produzione troviamo personaggi dal calibro di Frank Marshall e di Steven Spielberg. Il regista del nuovo progetto, invece, non è ancora stato ufficializzato, ma stando a quanto rivela Deadline (che difficilmente sbaglia) pare che sarà David Leitch che ha già collaborato con la Universal Pictures: il 3 maggio, infatti, uscirà Fall Guy il film che vede Ryan Gosling tra i protagonisti. Ma lo troviamo anche a capo di successi come Atomic Blonde e Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Una cosa, però, è certa.

Il regista David Leitch

Jurassic World 4 non vedrà più nel cast attori come Chris Pratt, Jeff Goldblum, Laura Dern, Bryce Dallas Howard e Sam Neill. Il nuovo film, infatti, si baserà su una nuova era giurassica e non vedrà protagonisti gli attori che hanno preso parte alle saghe del passato. Jurassic World 4, a discapito di quanto si possa pensare, ha già una data di uscita. Sarà necessario avere ancora un po’ di pazienza, come è giusto che sia, perché i lavori non sono ancora iniziati, ma arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 4 luglio 2025. Per il momento siamo ancora nelle fase iniziali del progetto con le trattative che sono iniziate proprio in questi giorni. Inutile dirlo, c’è grande attesa dietro questo nuovo progetto: anche se ci porterà in un’era giurassica del tutto nuova, si è impazienti di scoprire cosa succederà. D’altronde Jurassic World è uno dei cult degli anni ’90 e non solo visto che, ancora oggi, attira l’attenzione del pubblico.

