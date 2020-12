La pandemia da Covid-19 sta modellando il nostro presente, e allo stesso modo sta cambiando in corso d’opera anche la sceneggiatura del prossimo capitolo della saga di Jurassic World, ossia Jurassic World: Dominion.

Pare infatti che, mentre i lavori di produzione e riprese fossero già iniziati, lo script del film sia stato cambiato e modellato sulla realtà che stiamo vivendo oggi. A raccontarlo è l’attore Jeff Goldblum, che nel film interpreta il personaggio di Ian Malcolm.

Di cosa parlerà quindi Jurassic World: Dominion?

Sin dall’uscita del primo film della saga, nel 1993, e poi nei successivi capitoli, il film ha sembre fatto incorciare il tema dei dinosauri con tematiche sociali, ecologiche e culturali che affondassero le radici nell’attualità.

Non sarà da meno il capitolo Dominion, visto che inserirà nella propria trama anche elementi che rimandino ad una pandemia globale, come quella che stiamo vivendo.

Ecco quanto dichiarato dall’attore Jeff Goldblum al riguardo:

Ci sono alcune cose di cui parla il mio personaggio, di cui ha sempre parlato un po’, che sono la fragilità della nostra specie e la necessità di cooperazione globale per raggiungere risultati nelle tecniche scientifiche, così come l’uso etico della scienza che è necessario per unirci nella fiducia e nella connessione come famiglia globale, per raggiungere il nostro potenziale e fare il bene dei singoli e di questo meraviglioso pianeta. Tutte queste cose, oggi giorno, sono più rilevanti che mai. Sotto molti punti di vista la trama è stata adattata e modificata per aderire all’attualità. Jeff Goldblum

A questo punto siamo molto curiosi di scoprire cosa ci verrà mostrato in Jurassic World: Dominion, ma per il momento non ci è dato sapere altro. Speriamo di ricevere presto qualche anticipazione più dettagliata della trama e dei temi che raccoglie.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua.