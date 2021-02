Justice League torna in vita grazie a quello che possiamo definire lo Zack Snyder’s cut: dopo il flop al botteghino della prima versione, il regista ha ripreso il progetto che aveva dovuto abbandonare improvvisamente e finalmente lo mostra ai fan in un trailer adrenalinico. Due minuti che promettono un’abbondante dose di azione e qualche novità.

Il film uscirà il 18 marzo su HBO Max, purtroppo non abbiamo ancora nessuna indicazione su come potremo vederlo qui in Italia, ma trattandosi del film di una major possiamo aspettarci che presto stabiliranno delle modalità di distribuzione anche per il nostro paese.

Justice League: cosa cambia rispetto alla versione originale

Un’immagine di Superman dal trailer di Justice League di Snyder

Il film non sarà solo una riedizione della pellicola precedente, ma includerà anche molte nuove scene girate lo scorso anno, in particolare con protagonisti Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Ezra Miller (Flash), Jared Leto (Jocker), Joe Manganiello (Deathstroke) e Ray Fisher (Cyborg).

Il trailer ha confermato la presenza di Joker, sulla cui partecipazione alla Justice League di Zack Snyder erano circolate molte voci.

Dato che il film durerà quattro ore, possiamo aspettarci che abbiano più spazio due personaggi in particolare, ovvero quelli di Flash e Cyborg: a differenza degli altri eroi i due infatti non hanno avuto un film dedicato al loro eroe.

Snyder ha poi dichiarato che in questa versione ci saranno poche battute spiritose (che sono più nello stile di Joss Whedon), l’atmosfera sarà quindi più cupa.

Batman in una scena di Justice League

Probabilmente, conoscendo lo stile di Snyder, ci sarà anche un pizzico di violenza in più e forse più sangue. Ci sarà infatti una massiccia presenza di Darkseid, che avrebbe dovuto essere presente anche nella versione originale di Justice League, ma era stato eliminato in seguito alle modifiche volute da Whedon.

Tu cosa ne pensi del trailer di Justice League di Zack Snyder? Ti era piaciuta la versione di Whedon o sei tra quelli che fanno il conto alla rovescia per vedere se Snyder ha salvato il film? Faccelo sapere nei commenti.