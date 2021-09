Justin Bieber, cantante canadese classe 1994, è senza dubbio uno dei cantanti più amati e seguiti dalla generazione più giovane, se non addirittura il cantante più amato in assoluto. È sufficiente pensare che nel 2016 è diventato il primo artista ad aver superato i 10 miliardi di visualizzazioni su Vevo. Certo, la sua è stata spesso una vita sregolata che lo ha portato al centro del mondo del gossip, ma contrapposta al suo talento che lo hanno reso protagonista di brani di successo come Peaches, Baby, I Don’t Care, Hold On e What Do You Mean? per citarne alcuni. Inoltre, poi, ora è felice e sereno al fianco dell’adorata moglie Hailey Baldwin quindi l’immagine di bad boy non gli appartiene più.

Justin Bieber torna agli MTV VMAs

Ed ora Justin Bieber è pronto a tornare sul palco ed è pronto per esibirsi agli MTV VMAs 2021. Un momento importante che segna il suo ritorno, dopo sei anni di distanza, sul palco dei VMAs. L’ultima volta, infatti, è stata nel 2015 quando si è esibito sulle note di What Do You Mean? L’evento andrà in diretta domenica 12 settembre su MTV ed ovviamente Bieber non sarà il solo ad esibirsi sul palco del Barclays Center. Troveremo anche nomi importanti dal calibro di Doja Cat, Shawn Mendes, Camila Cabello, Oliva Rodrigo, i Foo Fighters, Lil Nas X, Chloe. Tuttavia Justin Bieber parte avvantaggiato in quanto si presenta con ben sette nomination, tra cui le tre più importanti, ovvero Video of the Year, Artist of the Year e Best Pop. Inutile dirlo, i suoi fan non vedono l’ora di seguire la sua esibizione e vedere quali titoli si aggiudicherà il loro beniamino.

Il cantante Justin Bieber

Dove vedere gli MTV VMAs in Italia?

Ovviamente sarà possibile assistere all’evento degli MTV VMAs anche dal nostro paese. L’evento verrà trasmesso in diretta nella notte tra domenica 12 settembre e lunedì 13, a partire dalle ore 2.00 e sarà anticipato da un Pre Show. Naturalmente, andrà in onda su Mtv oppure in streaming su Now. Poi sarà possibile rivederlo lunedì 13 alle ore 21.10 in replica e con i sottotitoli.

Justin Bieber: il primato su Spotify

Nel frattempo, la vita professionale di Justin Bieber procede a gonfie vele raggiungendo un traguardo dietro l’altro con il cantante canadese che, solo pochi giorni fa, ha rubato lo scettro alla collega Ariana Grande ed è diventato l’artista più ascoltato su Spotify grazie agli 83,3 milioni di ascolto. Grande entusiasmo da parte del cantante canadese che non vede l’ora di superare il periodo della pandemia e di poter tornare ad esibirsi live con il suo Justice World Tour che andrà in scena nel 2022 con ben 52 date solo nel Nord America che lo vedranno impegnato dal mese di febbraio a quello di giugno.

