Alzi la mano chi non ha mai sentito nominare, almeno una volta nella vita, il nome di Justin Bieber. Cantante canadese classe 1994 che ha conquistato il mondo musicale con il suo talento, ma anche con il suo essere spesso sopra le righe, ma al tempo stesso molto presente con i fan.

Una carriera iniziata alla grande: è sufficiente pensare che My World, il suo EP di debutto, è stato pubblicato alla fine del 2009 ed è stato certificato disco di platino negli Stati Uniti con il singolo One Time che ha raggiunto la top ten in oltre trenta paesi del mondo e nel Canada. Infatti, Justin Bieber è il primo artista ad avere avuto sette singoli di debutto nella classifica Billboard Hot 100. Una carriera che prosegue a gonfie vele tanto che, ancora oggi, è molto amato e seguito infatti, nel 2021, è stato l’artista più ascoltato nella storia della piattaforma musicali Spotify con 94 milioni di ascoltatori mensili. Voce di brani come Baby, Peaches, Love Yourself, Love Me, Sorry, Never Say Never, Confident e What Do You Mean? per citarne alcuni, brani che tutti noi, almeno una volta, canticchiato. Ed oggi Justin Bieber è pronto a tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 2 settembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Beautiful Love (Free Fire) che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Canzone scritta insieme ai suoi produttori Royal Z e Poo Bear.

Il cantante Justin Bieber

Il significato di Beautiful Love (Free Fire)

In Beautiful Love (Free Fire), il nuovo singolo di Justin Bieber, i ritmi calmi sono coordinati da un’atmosfera influenzata dall’r&b, dall’afrobeat e dalla dancehall. Il brano si presta perfettamente ad essere la tipica colonna sonora per la fine dell’estate. Una canzone d’amore dove il cantante ci rende partecipi del fatto che è necessario fare uno sforzo più coscienzioso per apprezzare le vite che ci sono state concesse. Si rivolge alla persona amata, che potrebbe essere anche la persona che noi ascoltatori amiamo ed a cui vogliamo dedicare queste parole, celebrando l’amore e cantando “What a beautiful, beautiful love”, ma ringrazia anche la sua dolce metà sostenendo che il suo cuore ormai le appartiene: “Your heart is gold yeah, my heart is yours”.

E tu sei un fan di Justin Bieber? Hai già avuto modo di sentire il suo nuovo brano Beautiful Love (Free Fire)? Ti aspettiamo nei commenti e ti lasciamo con la traduzione della canzone!

Traduzione Beautiful Love (Free Fire)

Più che spesso

Non approfittiamo della bellezza che ci circonda (tutto intorno a noi)

Oh-oh-oh, più che spesso

Diamo il tempo dell’altro per scontato perché siamo sempre intorno a noi, oh yeah

Come i cieli azzurri

Non apprezziamo il sole finché non piove (Oh, non lo apprezziamo mai)

Prova a vederlo come un bambino

Oh, l’innocenza in tutto ciò che facciamo

Un amore bellissimo, bellissimo

Amore, amore, ecco chi sei

Che bello, bellissimo amore

Amore, amore, ecco chi sei

Ogni giorno che ci svegliamo è una benedizione

Sì, considera tutto ciò che facciamo un nuovo inizio

Un’occasione per ricominciare

E il Signore sa che non siamo perfetti

Questo è lontano dal nostro solito

Il viaggio vale più della pena

Spero che questo sentimento sia reciproco

Che bello, bellissimo amore

Amore, amore, ecco chi sei

Che bello, bellissimo amore

Amore, amore, ecco chi sei, yeah

Il tuo cuore è d’oro

Sì, il mio cuore è tuo

Non sarebbe in nessun altro modo

È ciò per cui siamo fatti

Oh, che bello, bellissimo amore

Amore, amore, ecco cosa siamo

Il bellissimo amore è quello che siamo, yeah

Come i cieli azzurri

Non apprezziamo il sole finché non piove (Oh, non lo apprezziamo mai)

Prova a vederlo come un bambino

Oh, l’innocenza in tutto ciò che facciamo

Che bello, bellissimo amore

Amore, amore, ecco chi sei

Che bello, bellissimo amore

Amore, amore, ecco chi sei, yeah

Il tuo cuore è d’oro

Sì, il mio cuore è tuo

Non sarebbe in nessun altro modo

È ciò per cui siamo fatti

Oh, che bello, bellissimo amore

Amore, amore, ecco cosa siamo

Il bellissimo amore è quello che siamo, yeah

Ehi, ehi

He-he-hey

Un amore bellissimo, bellissimo

È chi sei, sì, ohh