Justin Bieber, cantante canadese classe 1994, è senza ombra di dubbio uno dei più amati nel panorama della musica mondiale sia da grandi che da piccini. All’attivo ha singoli di successo che ancora oggi, a distanza di anni, fanno cantare la gente.

I fan sono sempre stati al primo posto nella sua vita ed il cantante è consapevole del fatto che deve a loro la sua brillante carriera. Mentre il matrimonio con Hailey Baldwin procede a gonfie vele, il cantante si è concentrato anche sulla sua vita professionale ed ha fatto un annuncio ai suoi fan: l’uscita di Freedom, il suo nuovo ep. Una sorpresa che nessuno si aspettava, ma che è stata molto gradita. A renderlo pubblico è stato lo stesso Bieber tramite i suoi canali social. L’ep Freedom esce a poca distanza dall’album Justice (uscito il 19 marzo) e dal singolo Peaches che ha ottenuto un ottimo riscontro dal pubblico. Composto da sei brani che lo vedranno protagonista di duetti importanti, scopriamo insieme la tracklist di Freedom:

Justin Bieber nei corridoi di un ospedale nel video di Hold On.

1. Freedom

2. All She Wrote ft. Brandon Love & Chandler Moore

3. We’re In This Together

4. Where You Go I Follow ft. Chandler Moore, Judah Smith e Pink Sweat

5. Where Do I Fit In ft. Chandler Moore, Judah Smith e Tori Kelly

6. Afraid To Say ft. Lauren Walters

Un regalo di Pasqua molto gradito dai fan di Justin Bieber che si sono mostrati entusiasti della notizia e sono già pronti per sostenere il loro idolo, nell’attesa di poterlo rivedere live e cantare con lui i suoi nuovi successi.

Ed a voi piace Justin Bieber? Avete già ascoltato l’ep Freedom? Vi aspettiamo nei commenti