Esce oggi, venerdì 23 febbraio 2024, il nuovo brano della star mondiale Justin Timberlake.

Si intitola “Drown“, e la sua pubblicazione è stata preannunciata qualche giorno fa dall’artista su Tik Tok, tramite un breve video.

Il singolo appartiene all’ultimo album in studio di Timberlake, “Everything I thought it was“, la cui pubblicazione è prevista per il prossimo 15 di marzo.

Senza dilungarci troppo, però, andiamo qui di seguito a scoprire il significato del testo di “Drown“.

Significato di “Drown”

Nel brano, Timberlake racconta in musica una delle sensazioni peggiori che si possano sperimentare in ambito amoroso: la delusione provata nei confronti di una persona nella quale aveva riposto totalmente la propria fiducia, a cui aveva donato incondizionatamente il proprio cuore, senza tuttavia ricevere nulla in cambio.

“Sì, ero accecato, stavo affondando fin dall’inizio,

non avrei mai dovuto seguirti così lontano,

ora sono in profondità,

e mi hai lasciato annegare,

non hai nemmeno provato a salvarmi“.

Nonostante ciò, l’altra persona lo prega di restare al suo fianco, ma l’artista non si lascia più ingannare dalle sue parole vuote, sebbene dento di sé non possa fare a meno di immaginare un’altra vita con lei, migliore, più vera e sincera. Insomma, un altro amore, completamente diverso da quello che adesso lo sta facendo sprofondare nei meandri oscuri del rimpianto per ciò che sarebbe potuto essere, ma probabilmente mai sarà.