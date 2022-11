Karol G ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo “Cairo” e come già accaduto per la precedente hit “Gatúbela”, è diventato subito di tendenza su tutte le piattaforme di streaming. In soli quattro giorni dalla pubblicazione del video sul canale ufficiale YouTube dell’artista, il brano ha già registrato 13 milioni di visualizzazioni.

“Cairo” si inserisce nel quadro di un anno ricco di novità per la cantante colombiana dopo aver conquistato i palchi negli Stati Uniti e aver reso la canzone “$trip Love Tour” il più alto incasso di un’artista latina.

Questo nuovo brano riflette l’evoluzione artistica di Karol G, che continua ad essere in prima linea nella musica pop grazie all’abilità vocale e testi potenti che la affermano come un modello per le donne di tutto il mondo.

La cantante colombiana unisce suoni e canto in modo originale, pur mantenendo fede al suo tradizionale stile. Il tema del brano ripercorre la storia della ragazza e le fasi d’innamoramento verso il suo partner.

“Cairo” è stato prodotto da Ovy On The Drums ed il video musicale è stato registrato nella città del Cairo in Egitto, sotto la produzione di Pedro Artola e diretto da Weownthecity. Karol G ha affermato poi che l’Egitto era una delle mete che sognava di visitare da anni e ha sottolineato l’ambizione nel realizzare la clip in questo paese, chiudendo l’accesso all’area limitrofa alle piramidi.

Il significato di “Cairo” di Karol G

Il testo della canzone “Cairo” spiega come l’artista abbia cercato di resistere all’innamoramento nei confronti di un ragazzo, senza però riuscirci. Pur sapendo che il partner è un “cattivo ragazzo” e pur avvertita dagli amici, l’artista ora con le difese abbassate forse per l’assunzione di alcoolici, esterna tutti i suoi sentimenti. Di fatto dunque, “Cairo” è una canzone sull’irresistibilità dell’amore.

Una parte di lei è spaventata perché si era ripromessa che sarebbe stata solo un’avventura di una notte. Sta cercando di resistere ai sentimenti che prova, ma sa che questa resistenza non durerà a lungo.

L’amore alla fine ha preso il sopravvento. L’artista poi ha anche l’ambizione di far cambiare la condotta del partner da cattivo ragazzo. Come spesso accade in queste circostanze accade un conflitto tra razionalità e amore. Le emozioni sono contrastate dalle possibili minacce alla propria felicità.

Ma a volte non riusciamo a completare questo compromesso e finiamo per seguire le emozioni.

Pare tuttavia che il ragazzo non sia così coinvolto emotivamente come la cantante e che non abbia dunque deciso se continuare o meno la relazione. Da ciò la paura di Karol G di esporsi e manifestare apertamente le sue emozioni.

La traduzione di “Cairo” di Karol G

Non so se è alcol

Cosa mi hai confessato che provo da molto tempo

So che l’amore non era nel contratto

Ma a te succede lo stesso, lo noto anche io

Ho giurato che non mi sarei fottuta il culo

E qui mi hai parlato, baby

I miei amici mi dicono che sei un mezzo cucciolo

Il bel bandito mi prendo

Ho detto sesso solo una volta, non lo ripeto

E stare nel tuo letto è il mio piano preferito

Non sono innamorata ma ci sono quasi

So che mi manchi un po’

Mi hai chiamata “amore”, in modo carino baby

Non mi piaceva dormire con nessuno, ora se non è con lui al mio fianco non dormo

Volevo solo una notte per togliermi il desiderio che ho per lui

Sono sempre qui per quello di cui hai bisogno e mi prendo cura di te quando sei malato

Non so cosa mi sia successo, lo stronzo mi ha picchiato

Per te non voglio nessuno, li ho respinti tutti, sì

Visto che li ho lasciati, sì, non ne voglio più sapere

Mi sento bene con quello che mi dai, rimani o vai, vedrai

Ma non so cosa sia successo o lo stronzo mi abbia picchiato

Per te non ne ho voglia, li ho respinti tutti, sì

Visto che li ho lasciati, sì, non ne voglio più sapere

Mi sento bene con quello che mi dai, rimani o vai, vedrai, ma

Ho giurato che non mi sarei fottuta il culo

E qui mi hai parlato, baby

I miei amici mi dicono che sei un mezzo cane

Il bel bandito mi prendo

Ho detto sesso solo una volta, non lo ripeto

E stare nel tuo letto è il mio piano preferito

Non sono innamorata ma ci sono quasi

So che mi manchi un po’

Non so se è alcol

Cosa mi hai confessato questo che provo da molto tempo

So che l’amore non era nel contratto

Ma la stessa cosa succede a te, me ne accorgo anch’io-bene-bene-bene

Ti noto troppo bene bene bene bene

Ti noto anch’io

Ti noto anch’io

O-O-Ovy On The Drums

E tu, hai già ascoltato “Cairo” di Karol G? Scrivi cosa ne pensi in un commento!