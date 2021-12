Karol G è un’artista musicale della Colombia classe 1991. Feid, pseudonimo di Salomon Villada Hoyos, è un rapper colombiano classe 1992. I due hanno sorpreso i loro fan con il lancio della canzone Friki, un brano che ha dimostrato, ancora una volta, come i due siano i maggiori esponenti della musica urbana latino e come abbiano ottenuto, nell’ultimo periodo, il maggior numero di successi.

A dir la verità, la canzone Friki vede la luce oggi. O meglio, oggi esce in rotazione alla radio e sulle piattaforme streaming musicali, ma è stata presentata in diretta, lo scorso fine settimana, durante il concerto di Karon G nella sua città natale, Medellin. La cantante si è esibita davanti ad un pubblico di oltre 75mila persone in uno stadio stracolmo e felice di accoglierla. A maggior ragione quando è stata raggiunta da Feid sul palco ed i due hanno duettato sulle note di Friki annunciando questa nuova collaborazione. Friki è una canzone che è inclusa nell’ultimo album di Feid, dal titolo Inter Shibuya La Mafia e, come ci si aspettava, il duetto con Karol G è stato un successo a livello internazionale.

Karol G e Feid

E tu hai già sentito la canzone Friki? Cosa ne pensi del duetto tra Karol G e Feid? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione della canzone!

La traduzione di Friki

Sono sceso a Medallo

perchè abbiamo già fatto il biglietto

indossiamo un abito corto

furfante, non importa che ci criticano.

Gli ho detto di chiedere un’altra bottiglia

in questo modo i bambini si moltiplicano

E gli ho detto ovvio, ma digli cosa farà

il prossimo fine settimana.

Il reggaeton la rende strana, strana

accendendo gli archi di krippy, krippy

Arrivato con una macchina

e lei è con i suoi amici in giro per la città, città

Il reggaeton la rende strana, strana

accendendo gli archi di krippy, krippy

Arrivato con una macchina

e lei cammina con i suoi amici andando

in giro per la città, città.

Cinque in punto, cinque vanno dietro la torta

Non hanno un cellulare, ma nessuno denuncia

Coscia spessa, con i glutei rotondi

Prepara la tavola che arrivano ed è la tavola che decorano

Prendono la mancia negli slip

Oggi sono sciolti e sono tutti canzonatori

Escono per fare festa, ma esce per essere grata

Quando la discoteca è piena di gangster

Non sapevo se fosse notte o se gosse giorno

Eravamo al buio e non si vedeva niente

Poi mi hai catturato come la polizia

Mescoliamo la marijuana con la bevanda

Se spengo la luce

L’ho buttato via

Si è girato verso di me e mi ha chiesto

Che taglia porto

Mi ha dato, mi ha dato un bacio

che sento ancora la sua bocca

Abbiamo già i vestiti di ricambio

Sotto la felpa è molto ricco per me

Sta sfuggendo di mano, ma non mi sconvolge

Il reggaeton la rende strana, strana

accendendo gli archi di krippy, krippy

Arrivato con una macchina

e lei è con i suoi amici in giro per la città, città

Il reggaeton la rende strana, strana

accendendo gli archi di krippy, krippy

Arrivato con una macchina

e lei cammina con i suoi amici andando

in giro per la città, città.