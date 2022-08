Carolina Giraldo Navarro, nota come Karol G, è una cantautrice di Medellin classe 1991. E’ diventata famosa nel sud America dopo aver partecipato a The X Factor Colombia nel 2010 arrivando poi a farsi conoscere anche negli Stati Uniti ed ottenendo importanti premi come un Latin Grammy come migliore esordiente, due premi Lo Nuestro ed un Ascap Award.

Voce di brani come Provenza, Don’t Be Shy, Tusa, Poblado, A Ella, Ahora me llama fino a Mi Cama. Ed oggi, la giovane cantante colombiana torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 26 agosto, infatti esce il suo nuovo singolo dal titolo Gatubela che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Ed il nuovo singolo la vede collaborare con Maldy, il pioniere del reggaeton. Un brano atteso con impazienza dai fan, è sufficiente pensare che è uscito solo da poche ore il video ufficiale su Youtube ed ha già superato le 3 milioni di visualizzazioni. Il video, diretto da Petro Artola, è stato girato a Barcellona.

Il significato di Gatubela

Gatubela, il nuovo singolo di Karol G e Maldy, segna la rinascita della cantautrice colombiana che, dopo il Coachella Festival, è pronta a girare gli Stati Uniti ed il Canada con il suo $trip Love Tour. Certo, si parla della rinascita, ma al tempo stesso senza dimenticare il passato dove si mescolano i ritmi contemporanei con il reggaeton tradizionale. Nel ritornello, infatti, chiede al suo amante di restare alla festa e di non andarsene. Karol G a proposito afferma che:

La cantautrice Karol G

“E’ una canzone che ti toglierà i sassolini dalle scarpe. Quando abbiamo girato il video, è stato un vero spasso al momento, una vera festa. Per me l’immagine è molto importante ed abbiamo realizzato un video che, alla fine, sembra anche un film horror, ma io adoro i film horror. E’ il mio modo di vedere una Catwoman, ho sempre detto perché la vestono da gatto e basta, perché non seguono un altro flusso e fanno un film dell’orrore che è un felino che non sa quello che sta facendo o non ricorda e sono stata in grado di esprimere molte di queste cose nella canzone”.

E tu sei un fan di Karol G? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Gatubela con Maldy? Ti aspettiamo nei commenti e ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Gatubela

Ero pazzo a metterti alla prova

Ti do i baci

Vorrei che tu potessi restare

Perché è così che rimango

Ero pazzo a darti la caccia

rendilo ricco per me

Vorrei che tu potessi restare

Perché qui rimango, oh-oh-oh

Perché qui rimango, oh-oh-oh, ehi

Ero pazzo a metterti alla prova

Ti do i baci

Vorrei poter restare

Perché è così che rimango

Ero pazzo a darti la caccia

rendilo ricco per me

Vorrei che tu potessi restare

Oh papà!

Non esco con nessuno, ma mi tengono sveglio

Sono già sballato, mi sento catwoman

Questa è una foto perché non sono dipinto

E quel piccolo orfano ha bisogno di una mamma

Oh quanto ricco

Quando mette le mie mutandine di lato (Mmm)

Oh quanto ricco

Dammi quel piccolo bacio dolcemente (Ah)

Oh benedetto

In quattro lo metto subito

mmm, benedetto

Non mangiarmi così ricco, papà

Ero pazzo a metterti alla prova

Ti do i baci

Vorrei che tu potessi restare

Perché è così che rimango

Ero pazzo a darti la caccia

rendilo ricco per me

Spero che tu possa restare (Uff, che chimba un verso di Maldy)

Senza Maldy non c’è perreo

L’ho spremuto in discoteca come nessuno l’ha spremuto

Gattino mite, ma gattino si è ribellato a me

Mi ha detto che nella scorta la paura che se l’è portata via

Che sotto la gonna nessuno sa se indossa i collant o meno

Bellaqueo è ciò che vuole, bellaqueo è ciò che segue (Wow)

Non incolpare me, te l’ho detto

Che sono sul biglietto ben girato e nessuno ti corregge

Portalo a casa in modo che possa proteggerti

Voglio farti un massaggio in modo che quei glutei rimbalzino

Lei è grande per me, come ami Chimbote

Sei dipendente e arrapato, ti piace essere strofinato

Come la canzone degli Yankee, rompi, rompi

Ero pazzo a metterti alla prova

Ti do i baci

Vorrei poter restare

Perché è così che rimango

Ero pazzo a darti la caccia

rendilo ricco per me

Vorrei che tu potessi restare

Perché qui rimango, oh-oh-oh

Quanto metto le mutandine di laíto’

Perché qui rimango, oh-oh-oh, ehi

Ti do un piccolo bacio laggiù

LOL!

Ehi, questa volta con La Bichota

KAROL G, il babysuki

Con questo server Maldy (Mmm)

Senza Maldy non c’è perreo (Mmm)

La musica della compagnia