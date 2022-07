Kate Bush è una cantautrice di Londra classe 1958. Conosciuta nel mondo intero grazie alla sua voce sopranile, dal 1978 ha conquistato il panorama della musica internazionale con brani di successo dal calibro di Wuthering Heights, Babooshka, Army Dreamers, Hounds of Love e And Dream of Sheep per citarne alcuni.

Tra tutte le sue canzoni, ce n’è una su tutte che ancora oggi fa parlare. Si tratta di Running Up That Hill, brano pubblicato nel 1985 e che torna al centro dell’attenzione anche oggi a distanza di quasi 40 anni: per ben 3 settimane consecutive il singolo è stato al numero uno nelle classifiche del Regno Unito ed ai vertici di molti altri paesi come Germania, Svizzera, Austria, Irlanda, Australia, Svezia, Stati Uniti e Nuova Zelanda, ma soprattutto al numero uno su TikTok in ben undici stati. Il motivo? Merito della quarta stagione di Stranger Things dove il brano gioca un ruolo molto importante nelle scene principali. Si tratta della prima volta che un brano, all’interno di una serie tv, sia in grado di ottenere un risultato del genere. E pensare che nel 1985, quando faceva parte dell’album Hounds of Love, arrivò solo alla trentesima posizione nella classifica Billboard 10. E da oggi, venerdì 1 luglio, sono disponibili gli ultimi episodi di Stranger Things che vedranno protagonista, ancora una volta, la voce di Kate Bush.

Il significato di Running Up That Hill

Running Up That Hill parla di come un uomo ed una donna dovrebbero riuscire a mettersi l’uno nei panni dell’altra per potersi capire al meglio e per farlo dovrebbero correre su una collina, oltrepassarla e fare un patto, da qui il titolo del brano. A tal proposito Kate Bush rivela che:

“Quando è uscita la prima serie, i nostri amici continuavano a chiederci se avessimo guardato “Stranger Things”, quindi l’abbiamo fatto e l’abbiamo amato. Abbiamo guardato ogni stagione da allora, come una famiglia. Quando ci hanno chiesto di utilizzare Running Up That Hill, era evidente che molta attenzione fosse stata indirizzata al suo utilizzo nel contesto della storia e mi è piaciuto molto il fatto che il brano fosse un simbolo positivo per il personaggio, Max. Sono davvero colpita da quest’ultima serie. È un lavoro epico- le puntate sono estremamente ben incastrate tra loro con grandi personaggi e fantastici effetti sonori. È davvero commovente che il brano sia stato accolto così calorosamente, specialmente dai giovani fan che amano la serie. Sono davvero felice che i Duffer Brothers ricevano un tale riscontro positivo per la loro ultima creazione. Se lo meritano”.

E tu sei un fan di Stranger Things? Hai già avuto modo di ascoltare la canzone Running Up That Hill? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano.

La traduzione di Running Up That Hill

“Se solo potessi, risalirei quella collina.

Se solo potessi, risalirei quella collina.”

non mi ferisce

vuoi provare come ci si sente?

vuoi sapere che non mi ferisce?

vuoi sapere qualcosa del patto che sto facendo?

quello che riguarda me e te.

e se solo potessi,

farei un patto con Dio,

e farei in modo che lui invertisse i nostri ruoli,

risalendo per quella strada,

risalendo quella collina,

risalendo quell’edificio

Oh se solo potessi…

tu non vuoi ferirmi,

ma guarda quanto è andato in profondità il proiettile.

inconsapevolmente ti sto spingendo lontano.

c’è una minaccia nei nostri cuori, tesoro

cosi tanto odio per la persona che amiamo?

dimmi, importa ad entrambi, vero?

riguarda me e te

me e te, che non saremo infelici

e se solo potessi,

farei un patto con Dio,

e farei in modo che lui invertisse i nostri ruoli,risalendo per quella strada,

rosalendo quella collina,

risalendo quell’edificio

se solo potessi…

“tu

siamo sono io e te

siamo io e te che non saremo felici”

“dai amore, dai tesoro,

lascia che io ti rubi questo momento, ora.

dai angelo, dai, dai tesoro,

scambiamoci le esperienze”

e se solo potessi,

farei un patto con Dio,

e farei in modo che lui invertisse i nostri ruoli,

risalendo per quella strada,

risalendo quella collina,

senza problemi…

e se solo potessi,

farei un patto con Dio,

e farei in modo che lui invertisse i nostri ruoli,

risalendo per quella strada,

risalendo quella collina,

nessun problema.

e se solo potessi,

farei un patto con Dio,

e farei in modo che lui invertisse i nostri ruoli,

risalendo per quella strada,

risalendo quella collina,

nessun problema.

se solo potessi,

risalirei quella collina

senza problemi

“se solo potessi, risalirei quella collina

se solo potessi, risalirei quella collina”