La star di Matrix Keanu Reeves è sicuro che la regista Lana Wachowski non farà un altro film sulla saga The Matrix.

Il quarto capitolo della serie Matrix è attualmente in esecuzione nei cinema di tutto il mondo e sta avendo grande successo. Ti ricordiamo che in Italia il film uscirà il 1 gennaio. In mezzo a tutto questo, l’attore principale Keanu ha parlato del sequel del film nella sua recente intervista con Empire Magazine.

L’attore 57enne ha dichiarato: “Non credo. Se dovessi dare un voto… No, non do un voto. Direi che Lana non farebbe un altro Matrix”.

Al che la co-protagonista di Keanu, Carrie-Anne Moss, si è affrettata ad aggiungere una parola più cauta. “Ci abbiamo pensato anche su questo”, ha aggiunto.

In risposta, Keanu ha detto che se Lana Wachowski avesse davvero fatto un quinto film di Matrix e lo avesse “invitato”, ne avrebbe fatto parte volentieri. “Se ci inviterà di nuovo, mi dispiace, ho parlato di nuovo per te! Se mi inviterà di nuovo, io ci starò”, ha detto Keanu.

Matrix Resurrections è diretto da Lana Wachowski e vede come protagonisti Yahya Abdul Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris e due volti indiani: Priyanka Chopra e Purab Kohli.