Kehlani ha pubblicato il suo nuovo singolo “Up at night” con Justin Bieber. La collaborazione fa parte del loro terzo album “Blue Water Road”, che uscirà il 29 aprile.

Il brano segue l’uscita di “Altare”, il primo singolo estratto dall’album di Kehlani, uscito a Settembre 2021.

I due avevano già precedentemente collaborato al brano “Get Me” che fa parte dell’album “Changes“ pubblicato nel 2020 da Bieber.

La canzone, presentata in anteprima al Lollapalooza Brasil, è stata prodotta da Pop Wansel del duo Pop & Oak, aggiungendo anche le linee di produzione e gli stili di Some Randoms.

Il significato di Up at Night di Kehlani e Justin Bieber

“Up at Night” parla di due persone che hanno una relazione ossessiva.

Nel brano, la cantante ripete, “i pensieri su di te mi tengono sveglia la notte”, evidenziando come questo sentimento la porti all’ossessione verso l’altro.

Nel video si nota come questa ossessione e questo sentimento siano caratterizzati dall’uso del colore rosso che da sempre simboleggia l’amore e la passione.

I due artisti cantano di voler stare con la persona che amano e di quanto sia difficile smettere di pensare a lei.

“Up at Night” presenta un ritmo nostalgico con versi densi di significato, il tutto affiancato dalla voce di Justin Bieber che aggiunge alla performance dei toni pop.

Traduzione del testo di Up at Night

Ti chiedi perché ti amo, non c’è mai stata pressione

Facile perché lo voglio così, non c’è nessuno migliore

Pensi che sia tutto calcolato, tesoro, non sono così intelligente

Mai

E cosa potevo dire? Sapevo che sarebbe andata così

O si poteva dare la colpa al destino? Non potevo lasciarmelo sfuggire

Ora, alla fine dei nostri giorni, tornerò a pensare a te

I pensieri su di te mi tengono sveglio la notte

Sveglio di notte, sveglio di notte

I pensieri su di te mi tengono sveglio la notte

Sveglio di notte, sveglio di notte

I pensieri su di te mi tengono sveglio

Penso a tutti i modi in cui mi ecciti (eccitami)

E il mio letto si sente solo quando non ci sei

Ma tesoro, sono un disastro senza di te

Tutto quello che faccio è fantasticare su di te (tu)

Sei la luce della mia vita, sei il mio senso

Ragazza, tu hai quello che voglio, quello di cui ho bisogno

E anche quando il sole non splende

Sarò proprio al tuo fianco

Tenendoti stretta (stretta)

E quando ti sentirai come se non importasse a nessuno di te

Io sarò proprio lì

Per ricordarti che

Mi tieni sveglio la notte

Sveglio di notte, sveglio di notte

I pensieri su di te mi tengono sveglio la notte

Sveglio di notte, sveglio di notte

I pensieri su di te mi tengono sveglio

E cosa potevo dire? Sapevo che sarebbe andata così

O potevi dare la colpa al destino? Non potevo lasciarmelo sfuggire

Alla fine dei nostri giorni, tornerò a pensare a te

I pensieri su di te mi tengono sveglio la notte

Sveglio di notte, sveglio di notte

I pensieri su di te mi tengono sveglio la notte

Sveglio di notte, sveglio di notte

I pensieri su di te mi tengono sveglio

Tesoro, il pensiero di te

Continua ad apparire nei miei sogni

Eh-eh

