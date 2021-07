Khalid ha annunciato che canterà una nuova canzone per il lancio di Virgin Galactic Spaceflight domenica 11 luglio, cioè domani.

Sebbene la canzone, intitolata “New Normal“, non uscirà ufficialmente fino al 21 luglio, il cantante farà il suo debutto sul palco dopo l’arrivo dell’equipaggio di Unity 22. Sarà il quarto volo spaziale con protagonisti l’equipaggio della compagnia e il primo a trasportare in cabina un equipaggio completo di due piloti e quattro specialisti di missione, tra cui il fondatore di Virgin Galactic, Sir Richard Branson.

Parlando della traccia, Khalid ha detto:

“In questo periodo l’anno scorso, ero super affascinato dallo spazio. Stavo guardando questa cometa di nome Neowise l’anno scorso e anche i viaggi nello spazio sono qualcosa che mi hanno sempre interessato. E ho provato a capire questo nuovo futuro postmoderno che sta arrivando, specialmente quando si tratta di tecnologia: è qualcosa che mi entusiasma davvero.”

Khalid descrive la canzone come la sua “terapia personale” che ha scritto all’inizio della pandemia.

“Scrivere la canzone ‘New Normal’ è stato il mio modo di affrontare l’ansia e l’incomprensione”, dice. “Ho dovuto fare i conti con chi ero come individuo e il tipo di persona che volevo essere. E per me, questa canzone, incarna solo la speranza per il risultato del nostro futuro”.

Il livestream del lancio sarà disponibile su VirginGalactic.com e verrà riprodotto sul profilo Virgin Galactic di Twitter, YouTube e Facebook.