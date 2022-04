Dopo il notevole successo di “Eleven” e “Know your worth“, la superstar Khalid ha pubblicato venerdì 29 aprile il suo nuovissimo brano “Skyline“, dalle vibranti sonorità pop retrò, prodotto da Chrome Sparks e primo singolo del terzo album del cantante, la cui uscita è prevista per la fine dell’anno.

Il videoclip del brano è ambientato durante una soleggiata giornata d’estate, ed è diretto da Levi Turner e Cody LaPlant.

Khalid è stato definito un “prodigio pop” dal Rolling Stone, e, nel 2019, uno dei personaggi più influenti dal Time, con oltre 15 miliardi di stream raggiunti su Spotify.

Significato della canzone

“Skyline” è un brano estremamente vivace in cui viene raccontata la forza dirompente e la gioia accecante che dona l’atto di stare con la persona amata, che fa sentire vivi e dimenticare tutto il resto, quasi come se si vivesse un sogno ad occhi aperti, o si fosse sotto l’effetto di qualche sostanza.

Traduzione del testo

[Intro: Khalid]

È mercoledì sera e non abbiamo più tempo

Non vuoi prendere la mia mano e saltare nel mio skyline?

È solo una ricostruzione, ma giuro che sembra reale

Quando prendi la mia mano dal lato del passeggero

[Verso 1: Khalid]

Tutte le luci, tutte su di te

Le luci della città brillano su di te

Un mondo così bello

Siamo così in alto, sono con te

Ipnotizzato, sono con te

Un mondo così bello

[Pre-ritornello: Khalid]

È come se stessi vivendo il mio sogno, il mio sogno, sì

Ci sentiamo come se fossimo sotto LSD, tutto il giorno, sì



[Ritornello: Khalid]

È mercoledì sera e non abbiamo più tempo

Non vuoi prendere la mia mano, saltare nel mio skyline?

È solo una ricostruzione, ma giuro che sembra reale

Quando prendi la mia mano dal lato del passeggero

È mercoledì sera e siamo a corto di tempo

Non vuoi prendere la mia mano, saltare nella mia skyline?

È solo una ricostruzione, ma giuro che sembra reale

Quando prendi la mia mano dal lato del passeggero

[Verso 2: Khalid]

Lascia tutto nello specchietto retrovisore mentre tagliamo il traguardo

Siamo solo noi, sì, siamo io e te che corriamo sotto la luce verde

Senti l’impeto intensificarsi, ultimamente mi sento così vivo

Un mondo così bello, oh

[Pre-ritornello: Khalid]

È come se stessi vivendo il mio sogno, il mio sogno, sì

Ci si sente come se fossimo su LSD, tutto il giorno fuori, sì

[Ritornello: Khalid]

È mercoledì sera e non abbiamo più tempo

Non vuoi prendere la mia mano, saltare nel mio skyline?

È solo una ricostruzione, ma giuro che sembra reale

Quando prendi la mia mano dal lato del passeggero

È mercoledì sera e non abbiamo più tempo (Tempo)

Non vuoi prendere la mia mano, saltare nel mio skyline? (Skyline)

È solo una ricostruzione (Sì), ma giuro che sembra reale

Quando tu…

[Outro: Khalid]

Quando tu, quando tu

Sì

Prendi la mia mano

Prendi la mia mano

Prendi la mia mano

Prendi la mia mano

–

