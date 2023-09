Ormai ci siamo, manca sempre meno al 19 ottobre giorno in cui, in tutte le sale cinematografiche del mondo, farà il suo debutto il film Killers of the Flower Moon.

Una pellicola prodotta da Apple e che ha tutte le carte in regola per essere un nuovo successo mondiale. D’altronde alla regia troviamo Martin Scorsese, mentre il cast vanta nomi come Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Killers of the Flower Moon è tratto dal best seller di David Grann e si basa su una storia vera. Nel frattempo, per mantenere alta l’attenzione del pubblico in questo ultimo mese di attesa e per dare qualche ulteriore indizio è stato reso pubblico il trailer ufficiale del film.

Analisi del trailer di Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower Moon è ambientato in Oklahoma durante gli anni ’20, ovvero durante il periodo in cui gli Osage, tribù dei nativi americani, scopre che al di sotto delle terre in loro possesso si trova una quantità ingente di petrolio. Non appena questa notizia diventa pubblica, diversi nativi americani vengono uccisi o scompaiono improvvisamente nel nulla. Tom White, agente Fbi, decide di non stare zitto ed inizia ad indagare per capire cosa sta realmente succedendo.

I protagonisti di Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower Moon avrà una durata importante in quanto parliamo di un film di quasi 3 ore e mezza, ma è già stato presentato al Festival di Cannes ed ha ottenuto un ottimo riscontro sia da parte del pubblico che della critica. Arrivati a questo punto, la domanda che si fanno in molti è se sarà possibile vedere poi il film anche in streaming. Sappiamo che, soprattutto dopo il periodo del Covid, molti titoli sono usciti sulle piattaforme di streaming anziché nelle sale cinematografiche. Certo, adesso siamo tornati alla normalità, ma diverse persone preferiscono ancora la tranquillità della loro casa per godersi al meglio un nuovo titolo. Apple lo sa bene e, per questo motivo, ha stretto un accordo con Paramount. Il film Killers of the Flower Moon farà il suo debutto nelle sale cinematografiche, ma in un secondo momento sarà anche disponibile in streaming su Apple Tv +. Le emozioni non mancheranno ed anche se la pellicola avrà una durata importante sarà comunque in grado di tenere tutti con il fiato sospeso e soprattutto farà luce su una parentesi importante della storia americana e non solo.

E tu andrai al cinema a vedere Killers of the Flower Moon? Ti interessa come genere questo film? Ti aspettiamo nei commenti!