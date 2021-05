La prima foto del film Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese, è stata postata proprio da Leonardo DiCaprio sulla sua pagina Instagram. La foto ritrae Ernest Burkhart (DiCaprio) e sua moglie Mollie (Lily Gladstone) agli inizi della loro relazione.

Il film, firmato AppleTv, narra la storia del Regno del Terrore, una serie di crimini avvenuti nella tribù degli Osage, in una zona ricca di insediamenti petroliferi. L’ultima regia di Martin Scorsese è tratto dal libro di successo di David Grann ed è scritto da Eric Roth (sceneggiatore di A Star Is Born).

Il ruolo di Leonardo DiCaprio

Inizialmente DiCaprio avrebbe dovuto performare il ruolo dell’agente dell’FBI che indaga sugli omicidi, ma quella parte venne assegnata alla star di Breaking Bad, Jesse Plemons. Leo è, dunque, riuscito ad ottenere la parte di Ernest Burkhart, il nipote di un potente allevatore locale, interpretato da Robert De Niro.

DiCaprio sta lavorando ad altri progetti, oltre a quello del nuovo film Killers of the Flower Moon, per il quale non è ancora stata definita la data di uscita. Il vincitore dell’Oscar per Revenant, sta infatti lavorando anche al remake di Another Round, in cui occuperà il ruolo di Mads Mikkelsen, la star della Marvel.

Sono sicura che DiCaprio sarà all’altezza del ruolo e non vedo l’ora di vederlo nel suo nuovo film. Voi cosa ne pensate?