Kimberly Genil è una cantautrice nata nelle Filippine classe 1994. Dal 2007 si trasferisce a Treviso dove inizia a studiare al Conservatorio, ma la passione per la musica scorre nelle sue vene fin dalla più tenera età essendo nata in una famiglia di cantanti e di musicisti.

Dopo aver partecipato ad alcuni contest locali, arriva a vincere A voice for Europe nel 2021 a Riccione. Ed oggi Kimberly Genil è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 8 marzo, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Pink Skies che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

La cantante Kimberly Genil

Il significato di Pink Skies

Pink Skies, il nuovo singolo di Kimberly Genil, vede la cantante stessa come autrice del brano. In questo brano ha voluto rappresentare la sua personalità dolce, rispettosa, ma al tempo stesso ottimistica verso il futuro. Un vero e proprio manifesto per le donne che possono essere proprio come Kimberly: dolci se vogliono, ma al tempo stesso anche in grado di farsi rispettare e soprattutto grandi sognatrici quando guardano il cielo che diventa rosa.

E tu sei un fan di Kimberly Genil? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Libera e se mi va? Ti aspettiamo nei commenti!