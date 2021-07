Per tutti gli amanti delle graphic novel e del mondo dell’illustrazione, pare che Mark Millar sia in trattative con Netflix per un progetto intitolato King of Spies. La speranza è quella che la graphic novel iniziale possa poi diventare una vera e propria serie con diversi episodi.

Per il momento non sono ancora stati fatti nomi per quanto riguarda chi si occuperà delle illustrazioni nel progetto di Millar, ma di sicuro avremo news nei prossimi giorni.

Intanto facciamo un po’ di chiarezza per quanto riguarda King of Spies…

Di cosa parlerà King of Spies?

La storia di King of Spies seguirà le vicende di Sir Roland King, il più grande agente segreto inglese che, in questa storia, si troverà ad affrontare il più feroce dei suoi nemici: la morte. Pare infatti che gli sia stato diagnosticato un tumore al cervello, e di conseguenza soli 6 mesi di vita.

Così Roland, in questo poco tempo che gli rimane, decide di voler liberare il più possibile il suo mondo da corruzione, avidità e violenza. Cosa ancora più importante, il protagonista cercherà di rimediare a molte cose avvenute anche nella sua vita privata, errori ai quali tenterà di rimediare in tutti i modi che gli saranno possibili.

Come cita la sinossi ufficiale, è ora che Sir Roland King affronterà i veri mostri, i più spaventosi della sua vita.

Per Millar, questa graphic novel, significa un grande ritorno al genere spy thriller, e siamo sicuri che ne verrà fuori qualcosa di davvero valido.

