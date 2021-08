Kirsten Dunst, attrice del New Jersey classe 1982, è da sempre protagonista di una carriera degna di nota che l’ha fatta diventare una delle attrici più amate e seguite a livello mondiale. A conferirle questo privilegio è stato soprattutto il ruolo di Mary Jane Watson che ha interpretato nel film Spider Man nel 2002 e nei due sequel Spiderman 2 nel 2004 e Spiderman 3 nel 2007. I fan del capolavoro della Marvel hanno amato il suo ruolo tanto che hanno sempre sperato in un suo ritorno nei film basati sui fumetti dell’Uomo Ragno.

Ed ora, forse, è arrivato il tanto atteso momento. Ma fermiamoci un attimo e procediamo con ordine. Come sappiamo, proprio in questi giorni sono giunte al termine le riprese del nuovo film dal titolo Spider-Man: Far From Home, ma nonostante questo vi sono ancora alcuni lavori in corso come i consueti reshoot. Di questo nuovo capitolo se ne è parlato tanto soprattutto perché si pensava a possibili ritorni dal passato, ma mai nulla è stato confermato dai diretti interessati.

L’attrice Kirsten Dunst

Le riprese di Spider-Man: Far from Home sono andate in scena a Los Angeles (California) ed un utente di Twitter ha visto Kirsten Dunst nei pressi del set del film. Al suo fianco vi era un’amica che, da molti, è stata scambiata per Deborah Ann Woll, l’attrice che ha vestito i panni di Karen Page. Tuttavia, la Woll ha smentito ed ha affermato che non si tratta di lei, mentre Kirsten Dunst

non si è espressa. Al momento non ci è dato sapere se si tratta solo di una coincidenza la sua presenza nei dintorni del set o se l’attrice è passata solo a salutare la troupe o se effettivamente vi sarà davvero un suo ritorno in Spider-Man: Far From Home. Fin dall’inizio vi è stato massimo riserbo intorno al film, quindi non ci resta altro che aspettare l’uscita per vedere cosa succederà e se, effettivamente, ritroveremo volti del passato.

E tu sei un fan di Spiderman? Ti piacerebbe assistere ad un ritorno di Kirsten Dunst nel nuovo film? Ti aspettiamo nei commenti!