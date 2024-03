Kung Fu Panda è un film di animazione che ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2008 con la regia di Mark Osborne e di John Stevenson.

Ci racconta le avventure di Po, un panda giovane, ma goffo e pasticcione. Suo papà è un volatile che gestisce un un piccolo ristorante la cui specialita’ sono i noodles cucinati secondo una ricetta segreta. Po fa il cameriere, ma intanto sogna di poter essere un eroe del kung fu. Finche’ un giorno, in seguito a una predizione che lo vedrebbe come l’eletto guerriero Dragone, viene associato alla scuola del Maestro Shifu. Il film ha avuto un grandissimo successo tanto che ha ricevuto una nomination agli Oscar come miglior film di animazione nel 2009. Lo stesso anno è uscito uno spin off dal titolo I segreti dei cinque cicloni, ma i più importanti sono i tre sequel che sono arrivati poi: Kung Fu Panda 2 uscito nel 2011, Kung Fu Panda 3 uscito nel 2016 e Kung Fu Panda 4 arrivato nel 2024.

Po, il protagonista di Kung Fu Panda

E proprio Kung Fu Panda 4 è arrivato da poco al cinema. Dopo tanto tempo e diversi ostacoli, finalmente il quarto capitolo è diventato realtà ed ha fatto il suo debutto al cinema l’8 marzo, arrivando in Italia lo scorso 21 marzo. Possiamo affermare, però, che è valsa la pena aspettare questo quarto capitolo dove troviamo Po destinato a diventare la guida spirituale della Valle della Pace. Nel frattempo, però, deve cercare il suo successo come nuovo Guerriero Dragone e combattere insieme a Zhen, una volpe ladra, per sconfiggere il Camaleonte, il nuovo nemico, ed una strega cattiva che riporta in vita Tai Lung ed altri nemici che, fino a quel momento, erano stati sconfitti dal Panda. Il quarto capitolo di Kung Fu Panda è stato un vero e proprio successo: è sufficiente pensare che nel suo primo weekend ha incassato quasi 59 milioni di dollari ai botteghini di tutto il mondo arrivando a superare i risultati ottenuti dai suoi predecessori Kung Fu Panda 2 e Kung Fu Panda 3.

Ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica. Visto il grande successo, ora solo una domanda sorge spontanea nel pubblico, ovvero quella di chiedersi se si farà anche Kung Fu Panda 5. Per il momento il quinto capitolo non è stato annunciato ne da Universal Pictures ne da Dreamworks, tuttavia le parole di Mike Mitchell, il regista, fanno ben sperare. L’uomo, infatti, ha affermato che il quinto capitolo di Kung Fu Panda sembra essere in arrivo ed ha invitato gli spettatori a restare sul pezzo e ad attendere con ansia le prossime novità. Parole che, ovviamente, hanno fatto piacere ai fan della saga dei film di animazione che si sono affezionati a Po e non vedono l’ora di seguirlo anche nelle sue nuove avventure.

E tu sei un fan di Kung Fu Panda? Hai già avuto modo di andare al cinema a vedere il quarto capitolo? Ti aspettiamo nei commenti!