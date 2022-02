Kungs è un disc jockey francese classe 1996. Nonostante la sua giovane età è già un volto conosciuto a livello internazionale ed ha raggiunto la notorietà mondiale nel 2016 grazie al remix del singolo This Girl.

All’attivo ha diversi brani di successo come I Feel So Bad, More Mess, Disco Night, Paris, Never Going Home e Regarde – Moi per citarne alcuni in grado di appassionare il pubblico. È sufficiente pensare che Never Going Home è stato il terzo brano più suonato in radio del 2021 ed è stato doppio disco di platino. Kungs è pronto per tornare sulla scena musicale e lo fa oggi, venerdì 18 febbraio, con il nuovo singolo dal titolo Clap Your Hands disponibile in rotazione alle radio e sulle piattaforme musicali di streaming. La canzone ha un po’ di Italia in quanto, tra gli autori, troviamo Ivana Spagna al fianco di Valentin Brunel, Alfredo Pignagnoli Ottavio Bacciocchi, Amanda MNDR Warner, Peter Wade Keusch, Tom Mann ed Andrew Jackson. Clap Your Hands sarà contenuto nel nuovo album di Kungs dal titolo Club Azur atteso per il 18 marzo.

Il significato di Clap Your Hands

Clap Your Hands possiamo definirlo come un inno di festa. Alla base, infatti, troviamo un gioioso coro di bambini. Il ritmo è leggero e giocoso. Il mondo intero si è ritrovato, all’improvviso, nel bel mezzo di una pandemia che, inevitabilmente, ha spinto ogni paese ad isolarsi con la conseguente chiusura dei locali e dei bar, ma anche con ripetuti lockdown. Così il giovane disc jockey ha deciso di cambiare direzione e parlare di cose positive, di festeggiamenti. Clap Your Hands rappresenta il pezzo perfetto per tenerci compagnia questa primavera.

Il disc jockey francese Kungs

Traduzione Clap Your Hands

Tutti … tutti … tutti, c’mon, battere le mani

Tutti … tutti … tutti, c’mon, battere le mani

Questa è la melodia … questa è la melodia …

Questo è il rimedio … questo è il rimedio …

Tutti … tutti … tutti, c’mon, battere le mani

Tutti … tutti … tutti, c’mon, battere le mani

Questa è la melodia … questa è la melodia …

Questo è il rimedio … questo è il rimedio …

Tutti (c’mon) … tutti (c’mon) … tutti, c’mon, battere le mani

Tutti (c’mon) … tutti (c’mon) … tutti, c’mon, battere le mani

(Batti le mani)

(Batti le mani)

Non posso fermarmi… finché il mio corpo non cade…e tu sai che non sono … Sara ‘l’uno per metterlo fuori …

Clap mie mani … attraverso la terra promessa … Perche ‘la lattina promesso …

yah, la promessa può … si, la promessa mi può til mio cuore grotte mantenere

Tutti (c’mon) … tutti (c’mon) … tutti, c’mon, battere le mani

Tutti (c’mon) … tutti (c’mon) … tutti, c’mon, battere le mani