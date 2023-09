Kylie Minogue è una cantante dell’Australia classe 1985. All’attivo ha 30 anni di carriera con ben quindici album pubblicati nel corso degli anni che l’hanno portata ad essere una delle pop star più famose al mondo. Soprattutto durante gli anni Ottanta e Novanta era lei la vera regina a livello internazionale con, ad oggi, oltre 80 milioni di copie vendute.

Ha ottenuto diversi premi fino al 2005 quando, come un fulmine a ciel sereno, ha scoperto di avere un tumore al seno e, per questo motivo, decide di ritirarsi dalle scene musicali per circa un anno tornando, poi, più forte e più grintosa di prima. Voce di brani come Chiggy Wiggy, All the Lovers, Come into my World, Magic, In Your Eyes fino a Real Groove e Dancing per citarne alcuni. Ed oggi Kylie Minogue è pronta per tornare ad essere la protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 22 settembre, esce infatti Tension, il suo sedicesimo album in studio che arriva a distanza di tre anni dal suo ultimo lavoro. L’album era stato annunciato lo scorso maggio ed, inutile dirlo, da quel momento era atteso con ansia da tutti i fan della cantante.

Tension è composto da undici brani che sono stati prodotti e scritti dalla stessa Kylie Minogue insieme a Biff Stannard e Duck Blackwell, suoi collaboratori fidati da sempre. I brani ci faranno fare un vero e proprio viaggio perchè ciascuno di esso ha la propria storia, sono brani personali e vulnerabili che ci faranno passare dalla malinconia alla libertà in poco tempo. A proposito dell’album appena uscito, la cantante ha affermato che:

“Realizzare quest’album mi ha aiutato a navigare questi tempi incerti e celebrare il presente. Spero accompagni gli ascoltatori durante il loro percorso e diventi parte delle loro storie”.

La tracklist di Tension

Padam Padam

Hold On To Now

Things We Do For Love

Tension

One More Time

You Still Get Me High

Hands

Green Light

Vegas High

10 Out Of 10 (with Oliver Heldens)

Story

