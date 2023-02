L’Amica Geniale è uno di quei titoli che ognuno di noi, almeno una volta, ha sentito nominare. Serie tv creata da Saverio Costanzo, si basa sull’omonima serie di romanzi scritti da Elena Ferrante ed è arrivata sul piccolo schermo nel 2018.

Al momento ha all’attivo tre stagioni per un totale di 24 episodi. Senza ombra di dubbio si tratta di una delle serie tv italiane più amate dal pubblico e dalla critica tanto che ha avuto un grande successo e per questo motivo si è deciso di andare avanti fino alla quarta stagione. La serie tv parla del forte e speciale legame tra Elena “Lenù” Greco e Raffaella “Lila” Cerullo, due ragazze degli anni ’50 che crescono in un rione di Napoli. La terza stagione de L’Amica Geniale è andata in scena nel 2022 ed ora c’è grande attesa per la quarta stagione che, purtroppo, sarà l’ultima e si baserà su Storia della bimba perduta, ultimo libro della famosa tetralogia.

Lila e Lenù nella quarta stagione de L’Amica Geniale

Certo, il tempo passa ed il pubblico non vede l’ora di vedere il nuovo capitolo sul piccolo schermo, ma purtroppo bisogna aspettare ancora un po’ perché l’ultimo capitolo della serie tv è ancora in lavorazione, infatti le riprese sono in corso, sia per gli interni che per gli esterni, a Napoli che tornerà ad essere il fulcro di questa nuova stagione. Rumors parlano della quarta stagione de L’Amica Geniale in arrivo questo autunno o, al più tardi, in inverno. Dopo le riprese, infatti, sarà necessario dedicarsi alla post produzione e preparare il tutto al meglio per il debutto, d’altronde si tratta di una delle serie tv più amate e non bisogna commettere errori. Una cosa è certa, il cast del quarto capitolo de L’Amica Geniale sarà davvero degno di nota. Spazio ad Alba Rorhwacher che ha preso il posto di Margherita Mazzucco vestendo i panni di Lenù adulta, ma anche ad Irene Maiorino che sarà Lila adulta. Inoltre, ci sarà anche Fabrizio Gifuni che vestirà i panni di Nino Sarratore nella sua versione adulta prendendo il posto di Francesco Serpico. Ci sono tutti i presupposti per fare in modo che L’Amica Geniale 4 sarà un vero successo ed una degna conclusione di una serie tv amata.

E tu sei un fan de L’Amica Geniale? Cosa ti aspetti dalla quarta stagione in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!