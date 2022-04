L’Assistente di Volo è una serie tv statunitense che si basa sull’omonimo romanzo di Chris Bohjalian uscito nel 2018 e che vede come protagonista l’attrice Kailey Cuoco (questo lavoro le è valso la prima nomination ai Golden Globe ed agli Emmy). Serie tv che ha fatto il suo debutto su HBO Max nel 2020 ed in Italia su Sky serie nel luglio 2021.

All’attivo ha una stagione con otto episodi dove la protagonista Cassie Bowden è un’assistente di volo americana che durante i voli ama bere e passare il suo tempo libero in compagnia di passeggeri e di estranei. Tutto fila per il verso giusto fino a quando una mattina si sveglia in una stanza di un hotel al fianco di un cadavere di un uomo con la gola lacerata, uomo che è stato un passeggero del suo ultimo volo. Impaurita e non ricordando nulla, complice la sbornia, scappa e continua la sua vita come se nulla fosse, ma da quel momento è presa di mira da flashback ed allucinazioni che non le permettono di vivere serena. Una serie tv che è piaciuta e che ha appassionato il pubblico. Per questo motivo è arrivata la decisione di rinnovarla per una seconda stagione ed ormai manca davvero poco per tornare a vedere sul piccolo schermo la famosa assistente di volo.

Kaley Cuoco sul set de L’Assistente di Volo

Il 21 aprile, infatti, è attesa la nuova stagione e nel frattempo HBO Max ha reso pubblico il nuovo trailer dove scopriamo che la protagonista sarà sempre Kailey Cuoco che ora vive a Los Angeles dopo essersi liberata dalle sue dipendenze e che, nel suo tempo libero, lavora anche come agente della CIA. La tranquillità, purtroppo, dura poco per Cassie poiché durante un viaggio all’estero assiste involontariamente ad un omicidio e si ritrova di nuovo nei guai internazionali dopo un periodo positivo. Nel trailer, inoltre, scopriamo una new entry del cast, ovvero Sharon Stone che vestirà i panni della mamma di Cassie. Non solo la Stone, ma anche altri nuovi arrivi nel cast de L’Assistente di Volo 2 come Alanna Ubach, Cheryl Hines, Jessie Ennis, Mae Martin, Margaret Cho, Santiago Cabrera e Shohreh Aghdashloo con i ritorni di volti noti della prima stagione, ovvero Zosia Mamet, Griffin Matthews, Denis Akdeniz e Rosie Perez. I nuovi episodi sono stati girati a Los Angeles, ma anche in Europa, precisamente a Berlino e Reykjavik. Inutile dirlo, il pubblico è molto curioso e non vede l’ora di vedere Sharon Stone in questa serie tv e soprattutto di vedere come si approccerà con la figlia Cassie Bowden. Una cosa è certa: ne vedremo delle belle.

E tu hai già visto la prima stagione de L’Assistente di Volo? Cosa ti aspetti dal secondo capitolo della serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!