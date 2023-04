Nel periodo in cui i reboot stanno andando tanto di moda perché permettono a titoli di successo del passato di tornare in auge per la gioia dei nostalgici, ma al tempo stesso di poter essere conosciuti dalle nuove generazioni, abbiamo una lista di reboot e di live action che si allunga giorno dopo giorno.

I protagonisti principali di questa lista sono principalmente le serie tv o i cartoni animati allegri e spensierati, ma non poteva mancare all’appello dei reboot un film thriller che ha fatto la storia del thriller di tutto il mondo. Stiamo parlando de L’Esorcista film basato sull’omonimo romanzo di William Peter Blatty ed uscito nel 1973 diretto da William Friedkin. Il film vanta due sequel L’Esorcista II: L’eretico (uscito nel 1977) e L’Esorcista III (uscito nel 1990). Poi è stata la volta dei due prequel L’Esorcista: La genesi (uscito nel 2004) e Dominion: A prequel to the Exorcist (uscito nel 2005) fino alla serie tv composta da due stagioni ed andata in onda su Fox nel 2016 e 2017. Anche i più fifoni hanno sentito questo titolo perché si tratta di un vero e proprio capolavoro e, per questo motivo, si è deciso di fare anche di esso un reboot. Inizialmente erano solo rumors che, con il passare del tempo, sono diventati certezze. Ed infatti Jason Blum (il produttore) e David Gordon Green (il regista) durante il Cinemacon 2023 hanno dato le prime anteprime di quello che ci aspetta. La coppia artistica ha appena concluso la trilogia dedicata ad Halloween ed ora è arrivato il momento di riportare agli splendori il titolo cult del cinema horror. Sono previsti ben tre reboot de L’Esorcista, ma per il momento hanno deciso di concentrarsi sul primo di cui è stato svelato il titolo ufficiale che sarà The Exorcist: Believer.

Linda Blair nei panni di Regan ne L’Esorcista

Il trailer di The Exorcist: Believer

Nel frattempo, è stato reso noto anche il trailer di The Exorcist: Believer. Si apre con il personaggio principale, ovvero l’attore Leslie Odom Jr che ha appena lasciato a scuola sua figlia e la sua migliore amica. Da quel momento, però, delle due giovani ragazze si perdono le tracce ed, ovviamente, i genitori sono molto preoccupati. Improvvisamente, le due ragazze ricompaiono all’improvviso dopo essere state pare nei boschi, ma la cosa più importante è che credono di essere state via solo poche ore, quando in realtà sono sparite per ben tre giorni. Dimenticatevi le due amiche unite e felici, d’ora in poi infatti sono strane e distanti l’una dall’altra, con uno sguardo fisso fuori dalle finestre. Inizia un periodo difficile con la figlia del personaggio interpretato da Leslie Odom Jr che ha le prime convulsioni nel corridoio di casa, mentre vediamo la sua amica entrare in una chiesa con un vestito bianco ed insanguinato mentre ripete la frase “Il sangue ed il corpo” fino a quando arriva ad urlarlo. Preoccupati i genitori iniziano a cercare una soluzione e soprattutto a provare diversi metodi di esorcismo. Il trailer poi è un susseguirsi di immagini raccapriccianti, violente e demoniache con le due ragazze legate a delle sedie, schiena contro schiena, in un ospedale con gli occhi bianchi e la testa inclinata all’indietro.

The Exorcist: Believer è atteso per il prossimo ottobre. Per quanto riguarda il cast, invece, troveremo appunto Leslie Odom Jr, ma spazio anche a Ellen Burstn, Ann Dowd, Lydia Jewett, Jennifer Nettles, Raphael Sbarge ed Olivia Marcum. Rumors sempre più insistenti parlano anche del possibile ritorno di Linda Blair, ovvero colei che ha vestito i panni di Regan nel film originale, ma ancora non ci è dato sapere che ruolo interpreterà.

E tu hai mai visto L’Esorcista? Cosa ti aspetti da questo reboot in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!