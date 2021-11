Il film che è sequel (ma prequel) del campione d’incassi La Befana Vien di Notte, ci mostra le origini della storia della Befana, e lo fa trascinandoci in una storia in costume, piena di sorprese.

Notevole il cast, che vede come protagonista la bellissima Monica Bellucci, che veste i panni di una misteriosa strega, Fabio De Luigi nei panni dell’antagonista, il barone De Michelis e infine Luigi Luciano, meglio conosciuto come il comico Herbert Ballerina, fidato servitore del barone, spesso bistrattato e non molto sveglio.

Un film che sarà nelle sale a partire dal 30 dicembre, e che saprà regalare la giusta carica magica all’Epifania.

Analisi del trailer de La Befana Vien di Notte 2 – Le origini

Nel trailer non viene spiegato molto della trama del film, ma ci si concentra più che altro nel mostrarci i vari personaggi della storia.

Siamo nel XVIII secolo. La protagonista della vicenda è la giovanissima Paola, una ragazzina di strada sempre pronta a compiere atti di furbizia e dall’animo truffaldino. Un giorno Paola si trova inavvertitamente a disturbare gli affari del terribile Barone De Michelis, un omuncolo gobbo e sempre arrabbiato, seguito dal fidato Marmotta.

Il Barone, che odia le streghe, è pronto a portare sul rogo anche la giovane Paola, ma l’intervento della potentissima strega Dolores riuscirà a salvare la vita alla ragazza. Per Paola sarà l’inizio di una nuova vita…

Il film è diretto dalla regista Paola Randi, che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Nicola Guaglianone insieme al fumettista Menotti. Un motivo in più per andare a vedere il film, dal momento che i due hanno scritto insieme anche film come Lo chiamavano Jeeg Robot, e molti altri.

