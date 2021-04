La Casa di Carta è, senza ombra di dubbio, una delle serie televisive più amate dal pubblico. Quattro stagioni che hanno tenuto i telespettatori con il fiato sospeso ed ora è in arrivo la quinta. Sembrava che ormai mancasse poco alla sua uscita, addirittura c’era chi parlava del 7 aprile 2021 come data di arrivo sul piccolo schermo, ma così non sarà.

Non solo perché Netflix non l’ha annunciata tra i lavori in arrivo per il mese di aprile, ma anche perché le riprese sono ancora in corso con i tempi che, inevitabilmente, si sono allungati. D’altronde, vogliono dare alla serie tv un finale degno di nota e tipico della storia raccontata. Infatti Alex Pina, creatore de La casa de papel, afferma che hanno impiegato più di un mese per girare alcuni episodi:

I protagonisti de La Casa di Carta

“La casa di carta, che è stata assolutamente splendida e sorprendente, deve chiudersi con una stagione brutale. Questo è il capitolo più spettacolare, in cui stiamo usando molti giorni per registrare ogni episodio. Ci sono episodi che raggiungono i 40 giorni di riprese, il che è una enormità per un episodio televisivo”.

Arrivati a questo punto, c’è chi pensa che la quinta stagione de La Casa di Carta verrà divisa in due parti, come spesso accade per alcune serie tv. La prima parte dovrebbe uscire questa estate, forse ad agosto, mentre per la seconda parte sarà necessario aspettare il 2022. Ancora un po’ di pazienza per i fan della banda del Professore, ma sicuramente ne varrà la pena.

E voi siete fan de La Casa di Carta? Cosa vi aspettate dalla quinta stagione? Vi aspettiamo nei commenti!