Finalmente Netflix ha reso noto il trailer ufficiale della stagione 5 della serie La Casa di Carta, uno dei più grandi successi della piattaforma di streaming. Come per le precedenti stagioni, anche il quinto capitolo della storia sarà diviso in due parti, le cui date sono state rese note proprio alla fine del trailer che vi mostriamo in cima all’articolo.

La prima parte della quinta stagione de La Casa di Carta arriverà su Netflix il prossimo 3 settembre; la seconda parte, e quindi il gran finale, arriverà invece per il 4 dicembre di quest’anno.

Inutile dire che l’attesa si fa sempre più dura, visto anche l’energia esplosiva che sprigiona il trailer. Si prospetta una gran bella stagione finale…

Cosa rivela il trailer de La Casa di Carta 5?

Dalle immagini del trailer possiamo cogliere un po’ di informazioni sulla trama della quinta stagione de La Casa di Carta. Da quello che vediamo, la polizia riuscirà ad irrompere nella Banca di Spagna e a mettere quindi in difficoltà la banda di rapinatori guidati dal Professore.

Questi ultimi però, non si danno per vinti tanto facilmente, reagendo e difendendosi fino all’ultimo respiro, in quella che sembra diventare a tutti gli effetti una vera e propria guerra.

Nel trailer vediamo alternarsi i vari volti dei personaggi principali, che quindi ritroveremo in questa quinta stagione lì dove li avevamo lasciati.

Il carico emotivo del trailer è davvero alto, aiutato anche dalla canzone scelta come colonna sonora per la clip, che è In the End dei Linkin Park. Una scelta davvero azzeccata per accompagnare le scene di presentazione di una stagione attesa ormai da tanto tempo.

Ricordiamo che La Casa di Carta è stata una delle serie tv più viste su Netflix in tutto il mondo. Chissà se con questo capitolo finale il successo verrà confermato…

E tu cosa ne pensi del trailer de La Casa di Carta 5? Lascia un commento per dire la tua.