La casa inquietante è un film horror familiare armato di cliché e con una premessa abusata ed esagerata. Ci sono alcuni momenti salienti ma nulla di nuovo rispetto a ciò che abbiamo già visto un milione di volte in passato.

La storia inizia come molti altri film horror con case stregate sullo sfondo. Una famiglia si trasferisce in un pittoresco paesino isolato nel sud dell’Austria. La casa in cui si trasferiscono è purtroppo maledetta, almeno se si vuole credere alla gente del posto.

Costretti a mettere in valigia la loro vecchia vita e ricominciare da capo, il sedicenne Hendrik e suo fratello Eddi non se la passano bene all’inizio. Il fatto che la loro casa sia presumibilmente maledetta non aiuta certo Hendrik a fare nuove amicizie. Le cose vanno di male in peggio quando Eddi inizia a comportarsi in modo strano… del tipo il colore degli occhi cambia durante la notte o si mette a scrivere in sloveno sui muri… ma lui lo sloveno non l’ha mai studiato.

Dopo una notte particolarmente snervante, con Eddi che ha scritto la parola “gobe” sul muro, i fratelli decidono di cercare di risolvere il mistero con l’aiuto di due ragazzi del posto. Lo stile adventure e le indagini mi hanno ricordato un po’ Stranger Things oppure I Goonies.

Mentre iniziano a immergersi nei segreti nascosti delle profondità della casa, la coppia viene raggiunta da Ida e Fritz – i due giovani di cui ti parlavo – e da lì le provano tutte, tra cui una strana seduta spiritica che è un mix tra horror e commedia. L’effetto spavento si può apprezzare in poche scene e l’unica cosa che funziona in “La casa inquietante” è la fase in cui i ragazzi indagano sulle vicende. Fritz è indubbiamente il più divertente di tutti e farai sicuramente il tifo per lui. Ciò che soffre però è la chimica tra i protagonisti.

Eddi e Hendrik, in particolare, non si completano bene insieme sullo schermo e la storia d’amore goffamente artificiosa tra Hendrik e Ida sembra buttata lì a caso piuttosto che un autentico tentativo di iniettare un po’ di profondità nella storia.

Invece, come ti dicevo, la parte interessante è l’indagine per risolvere il mistero, con la sceneggiatura che invia molti indizi lungo la strada. Ce ne sono così tanti, ed è probabile che i più adulti riusciranno a risolvere il caso molto prima del finale affrettato. Purtroppo, i bambini perderanno l’opportunità di immedesimarsi in detective grazie alla scoraggiante e discutibile classificazione 15 anni.

Se La casa inquietante fosse stato classificato come 12 anni, funzionerebbe in modo molto più efficace e potenzialmente attingerebbe a un pubblico molto più vasto. Invece, con questa classificazione, va in competizione con una sfilza di altri titoli horror fatti meglio e più interessanti.

Quello che ti sto dicendo è che si tratta di un film adatto alle famiglie e, se hai dei figli non troppo piccoli, potresti vedere La casa inquietante insieme a loro. Potrebbe essere un bel battesimo da film horror.

Il titolo del film è The Strange House (negli Stati Uniti) ma non c’è niente di strano in questo film. Forse per una volta, in Italia hanno scelto il titolo più appropriato. La casa inquietante sembra più credibile di La casa strana. Questo semplice film horror si svolge allo stesso modo in cui te lo saresti immaginato, con tutti i soliti cliché del genere gettati lungo la strada. L’unica differenza con i soliti horror visti e rivisti è che l’orrore in La casa inquietante non sussiste e i più adulti lo troveranno noioso.