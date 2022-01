Dopo aver visto l’inizio della serie tv con Kristen Bell “La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra” (titolo più corto no eh?) ho pensato sin da subito che questo show assomigliasse ad altri film polizieschi rivolti a casalinghe annoiate. Quali sono questi altri thriller polizieschi con una protagonista donna tratti da un libro? Gone Girl, La ragazza del treno e La donna alla finestra, quest’ultimo sempre su Netflix. C’è un narratore che la sa lunga, una donna bianca scomparsa, un fidanzato sospettoso, un trauma passato, dipendenza da alcol. Alcuni di questi titoli hanno conquistato pubblico e critica, altri meno. Come se la sarà cavata La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra? Continua a leggere la recensione per scoprirlo.

La serie è stata creata dal team di marito e moglie Rachel Ramras e Hugh Davidson, insieme a Larry Dorf. Parlando del cast, al fianco di Bell ci sono Michael Ealy nei panni dell’ex marito di Anna, Mary Holland nel ruolo della migliore amica di Anna, Tom Riley nel ruolo del vicino sospettoso ma affascinante e Cameron Britton, sempre perfetto come serial killer e qui interpreta il ruolo del tuttofare.

Di cosa parla la trama? Anna (Bell) è una pittrice alcolizzata, divorziata e in lutto per la morte di sua figlia, avvenuta diversi anni prima. Spesso si siede di fronte alla finestra della sua sontuosa casa di periferia, con un bicchiere di vino pieno letteralmente fino all’orlo e un romanzo poliziesco, spiando le altre case del quartiere. Una sera però assiste a un omicidio e inizia a fare la detective.

“La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra” è una parodia dei copiosi adattamenti cinematografici e gialli degli ultimi dieci anni circa. Anna condivide non solo il nome con la protagonista di La donna alla finestra, interpretata da Amy Adams, ma anche un retroscena simile e lo stesso trauma. Come lei e Rachel di La ragazza del treno (Emily Blunt), Anna beve troppo ed è dipinta (scusate il gioco di parole) come una schizofrenica che soffre di allucinazioni. Ovviamente si tratta di parodia totale: la voce fuori campo parla temporaneamente con un accento britannico, il cesto della frutta nella sua cucina contiene una montagna di tappi per il vino e la morte di sua figlia avviene nel modo più ridicolo possibile. Per citare un altro riferimento tratto da un libro, l’apparente vittima dell’omicidio è un’assistente di volo, alla Kaley Cuoco della serie tv L’assistente di volo.

Le gag che ci sono in gran parte funzionano. Qualche esempio? Ogni volta che Anna visita la tomba di sua figlia, la lapide sfoggia una frase diversa. Il suo profilo Instagram usa didascalie no sense come “girasole” e “cappuccino” per accompagnare ogni immagine sul feed. La sua migliore amica ficcanaso (Mary Holland) ammira senza fiato i suoi quadri, ma le opere che vediamo sono per lo più fiori in stile motel-art. Oppure l’ex marito di Anna (Michael Ealy), uno psicologo criminale, porta la loro bambina a intervistare un serial killer, o il raccapricciante tuttofare di Anna, Buell (Cameron Britton) che lavora incessantemente alla loro cassetta della posta per quelli che sembrano giorni (e forse anni). Altre? Le compagnie aeree decidono casualmente di non volare sulla costa occidentale degli USA per tutta l’estate e le donne possono affogare in un lago in cinque secondi netti.

Per quanto la serie si diverta a prendere in giro il genere, è anche chiaramente innamorata da esso. Ogni episodio segue abilmente la logica della commedia per raccontare un piccolo thriller in 8 parti che è spesso più avvincente della maggior parte dei film che sta parodiando.