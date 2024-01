Arriva sulla Rai la fiction “La lunga notte. La caduta del Duce“, una storia incentrata sulla fine del fascismo. Questa sera andrà in onda il secondo dei tre appuntamenti che ha visto la prima puntata già nella serata di ieri.

Martedì 30 gennaio alle 21.30 andranno infatti in onda la terza e la quarta puntata della serie che racconta gli eventi che hanno portato alla decisione del Gran consiglio di destituire e poi far arrestare Benito Mussolini.

La serie è scritta da Franco Bernini e Bernardo Pellegrini, prodotta da Rai Fiction e Eliseo Entertainment ed è interpretata da Alessio Boni, Martina Stella, Aurora Ruffini e Flavio Parenti. La regia della serie è di Giacomo Campiotti.

È una serie che parte dalla fine della dittatura, quando alle 17 di sabato 24 luglio 1943 i gerarchi fascisti si ritrovano al tavolo del Gran Consiglio per votare l’ordine del giorno presentato da Dino Grandi. Un documento che verrà votato a maggioranza e metterà fine alla dittatura di Benito Mussolini.

Ma è una fine già scritta, nel momento in cui, due settimane prima, le truppe alleate erano sbarcate in Sicilia.

“La lunga notte. La caduta del Duce”: anticipazioni del terzo episodio

Nel primo episodio della puntata in onda questa sera vedremo Dino Grandi in attesa dell’esecuzione, dopo essere finito in carcere. All’ultimo momento, però, Mussolini ritirerà l’ordine di arresto.

La figlia maggiore del Duce, Edda, sposata con Galeazzo Ciano, inizia ad indagare sulla famiglia di Claretta Petacci, amante del padre, in cerca di prove sui presunti traffici illeciti ai danni dello Stato.

Focus della storia sarà il 19 luglio quando si terrà un importante incontro tra Mussolini e Hitler per fare il punto sull’andamento della guerra. Il Duce uscirà dall’incontro umiliato e costretto a convocare il Gran consiglio per provare a scovare tutti i traditori interni.

Dino invece terrà dei colloqui prima col re, poi col principe Umberto per provare a capire se l’esercito italiano è in grado di difendere il Paese dai tedeschi in caso di uscita dalla guerra. Italo, intanto, va a trovare Beatrice, impegnata come crocerossina volontaria.

“La lunga notte. La caduta del Duce”: anticipazioni del quarto episodio

Nell’ultimo episodio in onda questa sera vedremo poi Federzoni e Bottai che cercano di corrompere Galeazzo Ciano per ottenere più voti, contro il parere di Grandi, che però dovrà fare un passo indietro quando si renderà conto di non avere altre soluzioni.

Umberto nel frattempo penserà ad un piano contro i tedeschi, in disaccordo col padre. Italo si avvicina sempre di più ad ambienti antifascisti e continua a vedersi in segreto con Beatrice.

Claretta, intanto, viene a conoscenza degli accordi tra Grandi e Ciano e vorrebbe riferirli a Mussolini, il quale, però cerca di tenerla lontana dopo le rivelazioni della figlia. Proprio Edda scopre che il marito, Galeazzo, sta tramando alle spalle del padre e cerca di metterlo in guardia. L’uomo però è determinato ad andare avanti per la sua strada.

E tu cosa ne pensi “La lunga notte. La caduta del Duce”‘? Lascia un commento!