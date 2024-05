Le commedie romantiche sono il presupposto per sponsorizzare matrimoni esotici. Forse è il desiderio di viaggiare post-COVID che ci sta influenzando, o, più cinicamente, potrebbero essere i vantaggi fiscali e la scelta di luoghi dove i produttori amano trascorrere tempo. Questa cosa dei matrimoni tropicali sta andando molto di moda ultimamente e “La madre della sposa” su Netflix, ne è una conferma.

Il vero problema di questa commedia non è solo il luogo. Anche una location mozzafiato, corpi fotogenici e abiti da resort non bastano a salvare una trama debole. L’attrazione per un racconto di viaggi lussuosi è debole in un’epoca dove gli influencer su Instagram e TikTok ci tartassano con ambientazioni lussureggianti 24 ore su 24. Io ne sono una prova 😀

“La madre della sposa”, ora disponibile su Netflix, porta a chiederti cosa succederebbe se, poco prima del matrimonio, scoprissi che tua figlia (Miranda Cosgrove) sta per sposare il figlio dell’uomo che ti ha spezzato il cuore anni fa. Questo è il dilemma di Lana (Brooke Shields), che arriva a Phuket, in Tailandia, per il matrimonio di sua figlia e scopre che lo sposo (Sean Teale) è il figlio del suo ex fidanzato universitario, Will (Benjamin Bratt).

In una scena Lana lo vede uscire dalla doccia nudo, in quella dopo lo colpisce accidentalmente durante una partita di pickleball e, appena sembra che possano riavvicinarsi, ascolta la conversazione sbagliata nel momento meno opportuno. Questo film segue il copione tipico delle commedie romantiche, ma gli ingredienti non si amalgamano del tutto bene.

Normalmente, nelle commedie romantiche, sono disposto a sopportare situazioni improbabili se la trama è scritta bene e i sentimenti sono genuini.

Tuttavia, la trama del film appare forzata fin dall’inizio e questo non permette allo spettatore di immergersi completamente nella storia, che suscita intorno a lui continue domande. Perché, ad esempio, Lana non ha cercato Will su Google nei 20 anni di separazione per scoprire che era diventato un ricco uomo d’affari? O perché una grande azienda dovrebbe offrire un salario a sei cifre a una stagista con uno stile di vita appena visibile su Instagram per promuovere i suoi hotel di lusso? Perché dovremmo fare il tifo per questi giovani privilegiati, che ricevono in regalo di nozze un loft multimilionario a Tribeca e decidono di sposarsi in un mese solo perché un marchio lo richiede? E ancora, era davvero necessario includere bambini e matrimonio in questa storia? Questo rende il riavvicinamento tra Will e Lana troppo bizzarro per essere preso sul serio.

Non direi che “La madre della sposa” sembri un prodotto dell’intelligenza artificiale, ma di certo dà l’impressione di essere stato assemblato con pezzi di altre commedie romantiche di qualità variabile. Perché scegliere un’attrice comica come Rachel Harris (Lucifer) per il ruolo della migliore amica e poi limitarla a battute del tipo “Guarda che figo”! O relegare Wilson Cruz a un ruolo minore come il fratello di Will?

È un vero peccato, perché Shields e Bratt sono chiaramente pronti a dare il meglio di loro, pronti a cadere nello stagno e a spogliarsi per il gusto della comicità. Deve esistere una nuova generazione di sceneggiatori e registi di commedie romantiche, pronti a offrirci qualcosa di commerciale e brillante ma anche intelligente e divertente. Forse occorre solo aspettare.

E tu hai visto “La madre della sposa”? Cosa ne pensi? Dì la tua nei commenti.