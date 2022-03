La Moglie dell’Uomo che viaggiava nel Tempo è un romanzo scritto da Audrey Niffenegger nel 2003 e che ha ottenuto un ottimo riscontro a livello internazionale. Già nel 2009 ha avuto una trasposizione cinematografica con il film Un amore all’improvviso che è piaciuto al pubblico, ma non molto alla critica.

Per questo motivo, HBO ha scelto di dare una possibilità a questo lavoro e di fare un adattamento tv con una nuova serie televisiva in arrivo prodotta da Hartswood Film in associazione con Warner Bros Television. La sceneggiatura sarà a cura di Steven Moffat (già noto per Sherlock e per Doctor Who) che sarà anche il produttore esecutivo al fianco di Sue Vertue e Brian Minchin. Sappiamo che la prima stagione sarà formata da sei episodi e che farà il suo debutto sul piccolo schermo nel mese di maggio, mentre in Italia arriverà, probabilmente, dopo qualche mese su Sky e su Now, anche se al momento non vi sono conferme. Nel cast della serie tv La Moglie dell’Uomo che viaggiava nel Tempo troveremo i volti noti di Rose Leslie e di Theo James.

L’attore noto per aver preso parte a Divergent vestirà i panni di Henry DeTamble, un uomo che, da quando ha 36 anni, soffre di un raro disturbo fisiologico che lo fa viaggiare spontaneamente nel tempo, in diversi momenti della sua vita. Durante questi suoi salti temporali, Henry conosce Clare Abshire (l’attrice Rose Leslie) da bambina, ovvero la donna che è destinata a diventare sua moglie. Henry scompare dalla sua vita e si ritrova nei posti più impensabili, solo con il corpo e senza vestiti per poi tornare nel suo posto e ricongiungersi alla moglie. I due vivono una storia d’amore che deve sopravvivere alla distanza temporale e ad una malattia che degenera.

I protagonisti de Nel teaser ufficiale di La Moglie dell’Uomo che viaggiava nel Tempo

L’analisi del teaser di La Moglie dell’Uomo che viaggiava nel Tempo

HBO ha rilasciato il teaser ufficiale della serie tv La Moglie dell’Uomo che viaggiava nel Tempo. Fin dalle prime scene salta all’occhio il suo volersi distinguere dal film Un amore all’improvviso e creare, così, una propria identità. Inizialmente vediamo Henry che rivela: “ Non ho un superpotere, ho qualcosa che non va. Non riesco a mantenere il controllo del momento attuale, sparisco. Torno indietro nel tempo. Non è qualcosa che posso cambiare”. E proprio mentre afferma queste cose sparisce lasciando i suoi vestiti sul pavimento. Ha difficoltà a capire cosa succede e soprattutto perché succede spesso: “E’ capitato di nuovo”. Vediamo Clare da bambina quando inizialmente pensava che Henry fosse solo un amico immaginario che arrivava dal futuro, ma con il tempo si rende conto che è una persona reale ed un viaggiatore nel tempo. Capisce, così, che un giorno i due si incontreranno e dovrà presentarsi perché lui non sarà in grado di riconoscerla. Il loro amore è più forte di tutto e di tutti con Clare che rivela: “Quando va via io aspetto e mi preoccupo. Mi chiedo dove sia, in che epoca sia e se si trovi in pericolo. Ma ho sposato un uomo che viaggia nel tempo, è complicato”, infatti le incursioni del marito nel passato possono durare pochi minuti o addirittura dei mesi.

La Moglie dell’Uomo che viaggiava nel Tempo ha tutti i presupposti per essere una serie tv di successo e per attirare l’attenzione del pubblico, anche di chi non ha letto il romanzo di Audrey Niffenegger. D’altronde, lo sceneggiatore Steven Moffat è un grande fan del libro ed ha rivelato:

“Ho letto La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo molti anni fa e me ne sono innamorato. In effetti, ho scritto un episodio di Doctor Who, Finestre nel tempo, come una risposta diretta al romanzo. E quando nel libro successivo di Audrey ho trovato un personaggio che guarda proprio quell’episodio, ho capito che probabilmente era d’accordo con me.. Adattarlo per la televisione per me è l’emozione di una vita. Questa sarà la storia d’amore di cui abbiamo bisogno in questo momento”.

