La Mummia è, senza dubbio, uno dei titoli più ricorrenti nel mondo del cinema internazionale. Il primo film ha visto la luce nel 1932 ed è stato seguito dal suo remake, un film che ha fatto il suo debutto nel 1999 scritto e diretto da Stephen Sommers.

Ci racconta la storia di Rick O’Connell, un avventuriero che si reca nella città di Hamnunaptra, la famosa città dei morti, insieme ad Evelyn Carnahan, bibliotecaria, e suo fratello. Là viene risvegliato accidentalmente Imhotep, un sommo sacerdote maledetto dotato di poteri soprannaturali. La Mummia del 1999 è stato un successo oltre le aspettative poiché è arrivata ad incassare oltre 416 milioni di dollari dopo averne spesi “solo” 80 per la sua produzione.

Per questo motivo non ci si è fermati e si è andati avanti con due sequel ovvero La Mummia – Il ritorno uscito nel 2001 e La Mummia – La Tomba dell’Imperatore Dragone uscito nel 2008. C’è stato anche uno spin off come serie animata ed il prequel Il Re Scorpione nel 2002. Si tratta, infatti, di un titolo che attira sempre l’interesse del pubblico e, per questo motivo, si vuole continuare a sfruttarlo. Pare, infatti, che la Universal sia al lavoro per una nuova serie prequel de La Mummia. A dare la notizia ci ha pensato l’insider Daniel Ritchman che difficilmente sbaglia quando ci rivela qualcosa.

Brendan Fraser nei panni di Rick O’Connell ne La Mummia

Sembra che West Tooke sia già al lavoro per scrivere una sceneggiatura avvincente per il prequel de La Mummia anche se ulteriori dettagli non sono ancora stati resi noti. Per il momento, quindi, non sappiamo quale tra le tante versioni de La Mummia verrà presa in considerazione. Tuttavia sembra difficile che ci si baserà sul reboot uscito nel 2017 e che ha visto protagonista Tom Cruise in quanto è stato un vero e proprio flop che non è riuscito ad ottenere il successo sperato, ma solo una valanga di critiche. Stephen Sommers, il regista del film uscito nel 1999, si è sempre detto felice della possibilità di poter andare avanti con il lavoro anche se, fino ad ora, nessuno lo ha ancora contattato per il prequel. Quindi magari questa sarà la volta buona e si deciderà di affidarsi a lui per non commettere gli stessi errori commessi con il reboot del 2017.

Arrivati a questo punto una domanda sorge spontanea, ovvero chiedersi se Brendan Fraser è pronto per vestire nuovamente i panni di Rick O’Connell. È proprio questo che si augurano i fan del film anche se, per il momento, non possiamo ancora saperlo visto che non siamo a conoscenza dell’argomento su cui si baserà il prequel. L’unica certezza, fino ad oggi, è che sui grandi schermi non è ancora arrivato il momento per assistere al debutto de La Mummia 4, attesissimo sequel del film. Inutile dirlo, il mondo virtuale è in agitazione e non vede l’ora di scoprire ulteriori dettagli sul prequel in arrivo.

E tu sei un fan de La Mummia? Secondo te su cosa si baserà il prequel della Universal? Ti aspettiamo nei commenti!