Se c’è una cosa che ci accompagna almeno una volta al giorno in un momento più o meno specifico della nostra giornata è senz’altro la musica. Che sia rock, pop, classica o trap, poco importa. Ogni genere è adatto a momenti specifici dello scorrere delle ore, magari anche in base allo stato d’animo. Essa la si sente nei bar, nei supermercati, persino in alcuni ascensori. Insomma, dalla musica siamo circondati e spesso la andiamo a cercare, magari indossando le cuffiette in metropolitana, all’interno della propria auto oppure sui mezzi pubblici di superficie. Per non parlare di quando si canta a squarciagola sotto la doccia ola propria canzone preferita.

Ebbene, è scientificamente provato che la musica ha degli effetti enormi sulla nostra personalità, sulle nostre emozioni e sui nostri comportamenti. Lo dice la psicologia, lo dicono gli scienziati che quotidianamente analizzano il cervello umano sottoposto a diversi stimoli. Addirittura la musica viene consigliata per migliorare il nostro rendimento in determinate attività, sia cognitive, come nel caso del lavoro, dei compiti e similari, che fisiche, vedasi gli atleti sempre con le cuffie alle orecchie durante un allenamento e prima di una gara. Ma non solo, perché si è iniziato a capire che la musica ha effetti anche nel nostro comportamento durante il gioco. A partire dai videogames tradizionali per console, ma anche sui giochi che possono trovarsi disponibili su browser o su cellulare, ad esempio i giochi di carte che si trovano casinò mobile in Italia o addirittura in versione desktop. Ma scendiamo nel dettaglio della questione, perché le sfaccettature dell’argomento sono diverse e tutte interessanti.

La scelta della musica non è mai casuale

Partiamo da un dato di fatto, che sembra scontato ma non lo è. Ogni sviluppatore di questa tipologia di giochi è come un compositore di musica da colonna sonora di un film da Oscar. Si diceva che Ennio Morricone componesse la musica semplicemente vedendo una scena di una pellicola, per poter scatenare determinate emozioni nello spettatore, rendendo l’esperienza di fruizione immersiva a 360°. Ebbene, la stessa cosa accade con i giochi da console e per quelli online, visto che la musica, a seconda della tipologia scelta, può scatenare emozioni diverse nell’utente di quel determinato gioco. Nell’ambito di un motivo rilassante, ad esempio, l’utente riesce quasi a rilassarsi e concentrarsi meglio durante la sessione di gioco, che, in entrambi i casi, risulterà immersiva.

Attenzione agli effetti sonori

Ma se la musica fa gran parte del lavoro, certamente quella rimanente viene svolta egregiamente dagli effetti sonori. Non si è mai visto un gioco in cui l’interazione con un oggetto non porti ad emettere un determinato rumore: è come se i rulli di una slot che girano non facessero il loro classico rollio. La scelta di effetti sonori realistici, quindi, farà sì che l’esperienza immersiva durante la sessione di gioco risulti ancor più coinvolgente e convincente. Musica ed effetti sonori, quindi, sono parte integrante della riuscita di un videogames, piuttosto che di un gioco online.

Il ruolo della velocità della musica

La rapidità della musica in qualsiasi tipo di gioco, dai videogames fino al settore iGaming, può certamente condizionare la velocità di gioco. Questa infatti può indurre un player ad effettuare determinate scelte durante la sessione di gioco, come ad esempio azionare con maggiore celerità o in maniera più lenta le leve di una slot machine. Inoltre, un ritmo di musica lieve potrebbe finanche distrarre il giocatore, influenzando le sue capacità di reazione.

La musica aumenta la concentrazione e la performance

Ovviamente, poi, il connubio tra video e audio, tra gioco e colonna sonora, non fa che aumentare la concentrazione dell’utente sul gioco che ha davanti ai suoi occhi. Questo perché la musica riesce ad isolare la mente del giocatore, completamente focalizzata su quello che sta facendo in quel momento, migliorando anche la reattività, la precisione e la parte relativa al prendere decisioni in poco tempo, come nel caso della percentuale di scommessa. La melodia giusta al momento giusto, quindi, va a sollecitare quelle zone del nostro encefalo che sono responsabili della generazione delle nostre emozioni, facendo rilasciare nel corpo sostanze come ossitocina e serotonina, fondamentali per arrivare al pieno benessere fisico, mentale e umorale. Quindi, per rispondere alla domanda principale dell’articolo, sì, la musica è in grado di influenzare anche il gioco online.