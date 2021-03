Tiziano Ferro è, senza ombra di dubbio, uno dei capisaldi della musica italiana. Amato dai più giovani e dai più grandi, è in grado di emozionare e di conquistare il pubblico con le sue canzoni, ma anche con la sua storia. Uno dei suoi successi più grandi è la canzone Perdono che gli ha permesso di conquistare la fama in Italia, ma soprattutto all’estero, in modo particolare nel Sud America che, ancora oggi, lo considera uno dei migliori cantanti italiani in circolazione.

“Perdono si quel che è fatto è fatto io però chiedo scusa regalami un sorriso io ti dono una rosa”, sicuramente avrete letto questa frase cantando proprio perché rappresenta l’incipit della canzone Perdono. Non tutti sanno, però, che quei versi sono nati per caso, mentre Tiziano Ferro si trovava in un parco della sua città natale, Latina, su una panchina. Come ha rivelato lui stesso in Ferro, il documentario uscito su Prime Video, quella panchina ancora oggi è un simbolo per i suoi fan e non solo.

Tiziano Ferro sulla panchina a Latina

La città di Latina ha voluto rendergli omaggio. Domani, venerdì 19 marzo, alle ore 18.00, in diretta sulla pagina Facebook del comune della città del Lazio, ci sarà la prima visione del cortometraggio “La panchina di Ferro” realizzato dall’Associazione Diaphorà con l’aiuto del Comune di Latina e che vede alla regia Roberto D’Alonzo. Il ruolo centrale del cortometraggio sarà, ovviamente, occupato dalla famosa panchina di Parco Falcone Borsellino a Latina, ma i protagonisti saranno due giovani durante i vari momenti della loro giornata. La panchina sarà la metafora dell’incontro, del perdersi e del ritrovarsi, elementi fondamentali nell’amicizia ed anche nel difficile periodo storico che stiamo vivendo. Questo cortometraggio, infatti, vuole essere una riflessione per le nuove generazioni.

Al momento, Tiziano Ferro non si è ancora espresso su questo progetto. Il cantante non aggiorna i post dei suoi social network da inizio marzo quando ha “festeggiato” (ovviamente non in modo positivo) un anno di distanza dalla sua amata Italia.

Conoscevate la storia della panchina di Latina? Guarderete il cortometraggio La panchina di Ferro? Vi aspettiamo nei commenti!