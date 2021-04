Stranger Things, serie tv statunitense di fantascienza, ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2016 appassionando il pubblico grazie alla trama avvincente. Ci troviamo ad Hawkins, in Indiana, negli anni Ottanta e la serie tv è basata sulla misteriosa scomparsa di un bambino di nome Will. Contemporaneamente, assistiamo all’arrivo di Undici, una bambina con i capelli rasati e dotata di poteri soprannaturali e che è fuggita da un laboratorio segreto.

Con tre stagioni all’attivo, l’ultima uscita nel 2019, Stranger Things già nel settembre 2019 era stata rinnovata per una quarta stagione. Come sappiamo, le riprese sono in corso ad Atlanta, in Georgia, dopo che erano state iniziate nel gennaio 2020 in Lituania. Ovviamente i tempi sono stati rallentati a seguito della pandemia. Prima lo stop improvviso delle riprese, poi il nuovo inizio che, però, sta andando a rilento come molti altri lavori e che quindi ha visto posticipare i tempi. Brutte notizie, però, per i fan che speravano nell’uscita di Stranger Things 4 entro il 2021. Così non sarà. Sarà necessario aspettare il 2022 ed a dircelo è Finn Wolfhard, attore classe 2002 che veste i panni di Mike Wheeler. In collegamento per una videointervista sul portale Fanmio ha rivelato:

“La quarta stagione? Dovrebbe uscire l’anno prossimo, si spera”.

D’altronde era una notizia che ci si poteva aspettare dopo che Ted Sarandos, co-amministratore delegato di Netflix, ha rivelato le serie televisive in uscita entro il 2021 e la quarta stagione di Stranger Things non figurava. Sicuramente c’è molta curiosità e si vuole scoprire cosa succederà. In molti sono portati a credere che nella quarta stagione vivremo un salto temporale e che ritroveremo i protagonisti maggiorenni, dopo averli lasciati poco più che adolescenti. Ma per il momento sono solo ipotesi, sarà necessario aspettare il nuovo anno per vedere cosa ci regalerà la nuova stagione.

Ed a te piace Stranger Things? Cosa ti aspetti dalla quarta stagione? Ti aspettiamo nei commenti!